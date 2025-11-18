台積電資深副總羅唯仁傳「帶走2奈米技術」跳槽英特爾 高檢署要查了

羅唯仁從台積電退休後立即轉往英特爾任職。資料照

台積電（TSMC）前技術研發暨企業策略發展資深副總經理羅唯仁，在今年7月宣布退休後，旋即於10月轉任主要競爭對手英特爾（Intel）擔任研發副總一職。羅唯仁被指控在離職前，利用其高階職權，獲取大量關於台積電2奈米、A16、A14等最尖端製程技術資料，疑似「帶槍投靠」。由於涉及台灣半導體核心競爭力，台灣高等檢察署智慧財產分署已主動介入，完成分案並展開偵辦程序。

羅唯仁在台積電任職超過21年，英特爾是他早年東家，外傳7月退休前他曾要求下屬進行技術簡報，並影印帶走大批2奈米、A16、A14等先進製程的相關資料。另外值得注意的是，羅唯仁在離職時，疑似未簽署高科技公司慣例的競業禁止合約，但台積電未對外證實。

由於事涉台灣半導體產業的核心關鍵技術，台灣高等檢察署智慧財產分署在公司尚未提告前，已主動將此案列為「他字案」進行調查，釐清有無涉及《國家安全法》情事，不排除在短期內就會採取必要的偵查行動。經濟部長龔明鑫對此事件也公開表示，已請同仁介入了解情況。



