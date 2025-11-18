台積電資深副總羅唯仁退休前疑帶走2奈米機密 經長：已請同仁了解狀況

在上一波機密外流事件尚未完全落幕之際，台積電再傳出重量級前高層疑涉帶走先進製程資料。（圖片來源／台積電提供）

護國神山台積電再傳內部機密恐遭外流。現年75歲的前技術研發暨企業策略發展資深副總經理羅唯仁，今年7月底自台積電退休，10月底疑似「回鍋」老東家、競爭對手英特爾（Intel）擔任研發要職。

綜合媒體報導，羅唯仁在退休前疑動用高階主管職權，要求下屬為其簡報並影印大量2奈米、A16、A14奈米等先進製程技術資料，相關文件恐已遭帶出公司。台積電目前被指已啟動蒐證作業，是否涉及《國家安全法》及後續法律責任，引發政商與產業高度關注。

疑攜2奈米以下先進製程資料赴英特爾，經濟部：細節應由台積電說明

有媒體報導指出，羅唯仁今年7月底從台積電退休後，隨即在10月底回鍋英特爾，出任研發副總或相關研發高階職務，主要負責從先進製程研發到量產前的設備與模組發展，被視為英特爾衝刺先進製程良率與量產能力的重要人馬。

產業消息同時指稱，羅唯仁退休前曾多次以資深副總身分，要求團隊成員為其製作簡報，並影印大批2奈米、A16、A14奈米等最先進製程技術資料，疑似藉由主管授權將關鍵文件帶離公司。目前台積電被指正蒐集內部紀錄與文件流向，研議後續法律行動，但公司與英特爾雙方迄今均未對個案做出具體回應。

對於外界關切是否涉及國家核心關鍵技術外洩，以及是否可能依《國家安全法》處理，經濟部長龔明鑫今（18）日下午出席活動受訪時表示，上午已請部內同仁了解實際狀況，但具體情形「還是由公司（台積電）對外說明比較適合，也算是尊重企業」，並未正面評估是否觸及國安法或其他相關法規。

他也被問到台積電是否「螺絲鬆了」，僅重申尊重企業及司法調查，顯示主管機關目前仍以觀察、掌握情資為主，暫不介入對個案的法律定性。

老將背景與2奈米機密攻防，台積電保密制度再受考驗

公開資料顯示，羅唯仁2004年加入台積電，先後擔任營運組織副總經理、研發副總經理、先進技術事業及營運組織製造技術副總經理等要職，是推動先進製程與良率提升的重要關鍵人物。

21年任內期間，台積電技術團隊共取得逾1,500項專利，其中約1,000項為美國專利，被視為台積電建立先進製程領先優勢的核心功臣之一。

在進入台積電之前，他曾任職英特爾，擔任先進技術發展協理及CTM廠廠長，熟悉美系晶圓廠體系與製程開發模式，如今被傳重返英特爾，更加深外界對關鍵技術可能外流的疑慮。

據悉，台積電對離職或退休高階主管，通常會要求簽署「競業禁止條款」，在18個月內不得加入競爭同業，期間公司會提供一定比例薪資補償；但據傳羅唯仁並未簽署相關條款，或即使有約定，在跨國執行上也不容易主張。

另有媒體強調，羅唯仁被指為美國籍，如何在國際法與勞動契約框架下有效約制，亦成為此案的討論焦點之一。

值得注意的是，這並非台積電今年首度捲入2奈米機密外洩風波。8月間，檢方已就另一件2奈米技術外洩案起訴三名工程師，指其涉嫌竊取台積電次世代製程測試數據，協助設備供應商競標。當時台積電對外強調，對任何破壞營業秘密保護、損害公司利益的行為採「零容忍」政策，將全力配合司法偵辦，並追究相關責任到底。

在上一波事件尚未完全落幕之際，又傳出重量級前高層疑涉帶走先進製程資料，使外界更加關注台積電內部資訊安全控管。至截稿前台積電官方並未做出回應。

