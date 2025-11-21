台積電資深副總「帶槍投靠」英特爾？CEO陳立武說話了

英特爾（Intel）近日捲入台積電前高層羅唯仁跳槽案，引發外界質疑是否涉及先進製程技術外流，英特爾執行長陳立武（Lip-Bu Tan）今首度公開回應，強調尊重智慧財產權，駁斥相關指控。

英特爾執行長陳立武。（圖／美聯社）

《彭博社》報導，陳立武在美國聖荷西出席半導體產業協會（SIA）年度頒獎典禮，做出上述表示，他指出，「這些都是謠言與臆測。我們尊重智慧財產權。」而活動當天也表揚台積電董事長魏哲家與前董事長劉德音，並頒發最高榮譽「羅伯特．諾伊斯獎」。

報導表示，現年75歲的台積電前副總羅唯仁，今年自台積電退休後加入英特爾，台媒披露，他退休前要求下屬替他影印大量2奈米、A16、A14等先進製程相關文件，並帶出公司。報導指出，英特爾強調聘僱羅唯仁並無不當行為，但這起事件引發台灣高度關注，已介入調查。

報導表示，英特爾與台積電的關係過去幾年愈趨敏感，隨著台積電市值突破1.15 兆美元，成為全球無可匹敵的晶圓代工龍頭，兩家公司既是競爭者，也是合作夥伴。英特爾前執行長基辛格（Pat Gelsinger）曾多次強調，美國依賴台積電生產尖端晶片「風險過高」，更讓兩家公司關係一度緊繃。

