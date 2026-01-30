台積電賣在千元不後悔！黃鐙輝換豪宅「轉押0050」曝借低賺高理財術





台股攻高、房市震盪，資金該進股市還是轉進房市，成為許多投資人最糾結的難題。藝人黃鐙輝近日在節目《財經鈔能力》中罕見公開自身投資歷程，坦言曾在台積電股價約千元時出清持股，轉而買下南港近70坪、總價逼近5,000萬元的住宅，甚至一度讓帳戶現金歸零，卻也因此走出一條「借低利、賺高報酬」的另類理財路。

黃鐙輝表示，當時考量孩子成長與居住需求，決定將多年投資台積電累積的資金作為購屋頭期款。他不諱言，賣掉「護國神山」確實掙扎，但房子至少能自住、具保值性，「就算市場再差，也還有一個家」。買房後，他並未急著清償房貸，而是善用僅2%多的低利率房貸資金，轉而投入元大台灣50（0050），藉由年化報酬率約8%至10%的ETF，穩定賺取利差，估算每年可多出3%至7%的報酬。

回顧投資心路，黃鐙輝也坦承早年曾追逐短線飆股，一度在疫情期間靠妖股連拉漲停、短期賺進數十萬元，卻也很快遭遇無量跌停、慘賠出場。這段經驗讓他徹底體認，散戶想靠短線致富難度極高，最終回歸長期投資與ETF策略，「與其每天提心吊膽，不如直接買0050」。

目前黃鐙輝的資產配置約為房產50%、ETF30%、現金20%，每月家庭與房貸支出高達30萬元，仍有不小壓力。他的目標是在5年內清償負債，15年後達成穩定被動收入。對此，節目中的分析師陳威良也替他規畫「4階段」財務自由藍圖，建議提高投資比例、善用複利，未來可逐步轉向高股息ETF與債券配置，最終有機會達到每月被動收入約45萬元、資產每年自然成長逾200萬元。

黃鐙輝的經驗也為投資人提供另一種思考：在低利環境下，適度負債、資產配置得宜，或許比單押股市或房市，更能兼顧生活品質與長期財務穩定。

（封面圖／翻攝《黃鐙輝》粉專）

