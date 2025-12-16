台積電走弱！台股跌330點 兩天挫661點原因曝

台積電下跌15元，台股今天下跌330點，收在2萬7536點。

受美股科技類股走弱，台股今天（16日）在台積電帶頭下殺下，一度重挫超過500點，終場下跌330點，收2萬7536點，跌破月線支撐。三大法人外資及陸資賣超、投信買超、自營商賣超，合計賣超710.82億元。台股昨天下跌331點，總計2天下跌661點，投顧指出，市場對AI資金流產生疑慮，再加上台股量能不足影響多方續航力道，未來要留意月均線的支撐力道。

台積電最低下跌25元，來到1425元，尾盤爆出超過5000張大量，終場下跌15元或1.03%，收在1435元。鴻海下挫1.58%，收在218元，聯發科收平盤1420元。太空商機相關概念股強強滾，新復興等攻上漲停。

廣告 廣告

自營商賣超149.23億元，投信買超33.42億元，外資及陸資賣超595.01億元。

統一投顧分析，台股創高後遇AI科技股獲利疑慮，加上量能不足影響多方續航力，以及時序進入法人結帳及壽險政策影響，使盤面呈現短期換手整理期，後續須觀察3～5日內是否止跌回穩，留意月均線的支撐力道。