台積電走跌 聯發科上揚撐盤! 台股早盤跌逾百點 大盤陷入27500點上下震盪
台股上週五因假期影響成交清淡，儘管主要指數仍全面收高，但台股今天早盤震盪，指數下挫近百點，在2萬7500點上下整理。權值股表現分歧，台積電早盤最深下跌20元至1420元；鴻海走弱、跌幅在1%上下，不過聯發科、台達電小幅走揚，而傳產族群南亞漲勢強勁，早盤大漲逾7%，台塑四寶連袂走強，成為盤面多方焦點。
美股上週五道瓊上漲289點或0.61%，標普500 上漲0.54%，那斯達克漲0.65%，費城半導體指數勁揚1.82%。個股方面，輝達下跌1.81%，英特爾大漲逾10%；台積電 ADR 上漲0.53%，收在291.51美元。
不過，今天台積電今天走弱，但聯發科強勢表態，受惠於Google TPU專案已從測試邁入量產，亞系外資報告轉向看多，大幅調高目標價，吸引買盤積極湧入，盤中最高上揚55元，攻至1450元，維繫多頭士氣。
台塑四寶走強，南亞受惠漲價消息激勵，一度衝上63.9元，漲幅逾7%，盤中一度陷入震盪，隨後又拉高表態，也激勵集團股同步走揚，台塑、台塑化、台化均悉數上揚。
PGIM保德信高成長基金經理人廖炳焜表示，市場對聯準會12月降息預期回升至八成，加上美股走揚、AI產業展望亮眼與年底旺季效應，仍看好台股延續偏多格局。
永豐金投顧指出，AI 產業鏈仍是推動台股基本面的主軸，預估大盤區間落在 2萬6000至2萬8000點。國票投顧則分析，美科技股重新吸引資金，台積電 ADR 上漲，預期今日盤面仍將以 AI 概念股為主導。隨著輝達、超微積極投入光通訊技術，本週亞馬遜年度大會亦將公布新 ASIC 與 AI 規格，光通訊族群可望持續吸引買盤，指數挑戰 2萬8千點機會仍高。
