台積電赴海外投資 連賢明：可槓桿國外水電等資源

（中央社記者潘姿羽台北10日電）台積電赴美投資引發關注。中經院院長連賢明今天表示，假如把台積電海外廠都移回台灣，台灣其實沒有足夠的土地、水、電、人力支撐大幅擴產，因此台積電赴海外投資，也可槓桿外國的資源，減少台灣負荷。

中研院經濟所今天舉行2025總體經濟計量模型研討會，主題為「地緣政治與晶片戰略」。與會專家探討台積電已經「大到不能倒」，應正視其可能面對的風險與挑戰，預作準備。

與會專家之一、中經院院長連賢明表示，近年地緣政治風險升高、各國將半導體視為國家戰略，台積電因此擴大海外布局；美國總統川普上任後，更以關稅為手段，迫使各國企業赴美投資。

連賢明分析，從川普政府作為，不難看出川普希望把台積電搬到美國，只是受限於現實因素，此事不太可行，因此演變為現在台積電赴美投資。

儘管部分人士主張，台灣憑藉半導體供應鏈優勢，態度可更為強硬，連賢明認為，半導體供應鏈涉及許多國際企業，「你把它當武器，其他人也可以當成武器」，台灣採取「我們是負責任且考慮國際安全的供應鏈夥伴」為由，會更妥適。

而台美談判持續進行，近期有外電報導指出，投資金額可能達到4000億美元。連賢明表示，台美談判結果仍未出爐，大家都不知道最終結果會如何，但對於台積電赴美投資，以及台灣投資美國一事，其實不需過度解讀。

連賢明認為，台灣對美投資不是提聘金，而是買新房，新房是屬於小倆口自己。假如新房總價高，可以選擇首付金額高、貸款金額多、還款年限長等方案，彈性運用，畢竟國際情勢瞬息萬變，拉長年限，也是為台灣自身保留空間。

連賢明也說，台積電仍可邀請美國客戶共同投資新晶圓廠，並協助中小型半導體企業在美國投資時取得較佳條件；台灣方面，則可加強與本土企業合作，推動國內半導體發展，緩解科技產業與傳產之間的兩極關係。

連賢明直言，從過去經驗看來，川普第一任期站在對立陣營者，後來都被川普找麻煩，「台灣沒必要跟美國翻臉，特別是這任美國總統」。

再談台積電海外投資，連賢明說，假如把台積電海外廠都移回台灣，台灣其實沒有足夠的土地、水、電、人力支撐大幅擴產，因此台積電赴海外投資，也可槓桿外國的資源，減少台灣負荷。

另一方面，連賢明直言，美國是最大消費市場，美國希望台灣將部分產能移至當地，降低風險，可以理解，如果台灣拒絕，美國除了關稅，還有很多強制手段可以執行，包含反壟斷法，限制非美國公司使用美國技術，如電子設計自動化軟體（EDA）、極紫外光（EUV）設備等，這勢必打擊台灣。（編輯：潘羿菁）1141210