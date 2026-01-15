台積電赴美再蓋五座廠換關稅調降至15%？ 經濟部：沒聽說

紐約時報週一報導指稱，美國接近與台灣達成貿易協議，美國對台進口關稅將降至15%，台積電在亞利桑那州將再投資興建至少5座半導體廠。（圖：取自台積電官網）

紐約時報報導，台灣關稅有望降至15%，台積電計畫加碼赴美投資，預計將新建至少5座半導體廠。不過，經濟部次長何晉滄表示，尚未接獲台積電有額外赴美投資的訊息。(請聽AI報導)

何晉滄指出，台美經貿談判已由行政院台美經貿工作小組啟動，談判團隊在昨晚已經出發赴美，核心目標是爭取對等關稅稅率調降，並避免關稅疊加，同時針對美方232條款涉及的半導體及其衍生產品，爭取最優惠稅率。

針對外界關注台積電是否擴大對美投資，何晉滄回應，目前並未接獲台積電有額外擴大赴美投資的訊息，而台積電的研發人力有將近一萬人，是最主要的核心競爭力，台積電的研發總部與最先進製程量產一定根留台灣。

至於產業鏈外移引發疑慮，何晉滄說，企業仍會以生產成本控管為優先，美國生產、回台封裝的成本偏高，業者會審慎評估整體投資布局。(以上新聞由楊清緣編輯，AI播報)