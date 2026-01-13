台積電赴美再蓋5廠換關稅15%，划算嗎？專家揭「免驚變美積電」原因

據《紐約時報》報導，美國對台進口關稅將降至15%，但條件是台積電必須在美國進行更大規模的投資，據傳至少需再增建5座半導體廠，此消息再度引發外界對「台積電會不會變成美積電」的疑慮。對此，財經專家徐嶔煌表示，此消息激勵台指期昨（12）日暴漲371點，美股台積電ADR也大漲。他強調，不用擔心台積電會變成美積電，因為台積電的成長速度早已超越過去的自身規模。

徐嶔煌在臉書發文指出，外界關注重點除了15%的稅率，還有新建5座半導體工廠的部分，雖然還沒公布具體細節，但新建5座廠這件事與去（2025）年3月台積電董事長魏哲家到白宮去的說法接近，「新增3座晶圓廠、2座先進封裝廠。」

徐嶔煌提到，台積電在台灣的布局，將達到19個晶圓廠加先進封裝廠的規模。根據2024年的年報，台積電的員工人數成長到8萬4512人，台灣員工佔比88.8%，約74441人。台積電員工人數在2020的年報，剛破5萬人，4年的時間成長驚人。

徐嶔煌表示，台積電年營收爆發式成長，去年台積電年營收3.81兆元，你知道台積電年營收「破兆元」是什麼時候嗎？答案是2018年，時隔6年後，台積電2025光第4季的季營收就破兆了。所以不用去擔心台積電會不會變成美積電，美國廠什麼時候蓋好還不知道，但就算蓋好，也遠不可能應付台積電的客戶需求，台積電的成長速度早就超過原來的台積電了。

