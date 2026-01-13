「台積電赴美加蓋5廠是不得不的選擇！」專家示警：電子業恐掀出走潮

台美關稅即將達成協議，據《紐約時報》報導，對等關稅將降至15%，但條件是台積電必須在亞利桑那州額外興建5座晶圓廠。對此，淡江大學財務金融學系博士段昌文指出，從台灣出口量來看，電子業佔整個出口的比例大約是70%，其他產業才佔30%，也就是說，獲利主要集中在這30%。目前電子業還沒被課到關稅，但未來美國總統川普是否針對電子業課關稅，這不無可能，所以如果以台積電1650億美元的投資，來換取台灣其他30%出口產品關稅從25%降到15%，似乎代價是有點高。

指出，台積電若要多蓋5座晶圓廠，每座晶圓廠至少需要1年半以上，尤其是2奈米以上的晶圓廠，恐怕要拖到2年以上。如果台積電5座晶圓廠要同時設廠，這對任何一家廠商而言，基本上也很難有這個量能存在，對台積電來說也是非常大的挑戰。

談到台積電的目標價上看2050元時，段昌文說，如果以外資在投資台積電來看，不能以國內的股票來看待它，我們要用美股的心態去看待台積電這檔股票。當然如果用台灣的股票來看待台積電，台積電目前的本益比太高了；但如果以美股立場看待台積電，台積電的本益比還在平均水準之下。目前來看，台積電ADR在拉國內的台積電，早期都是國內的台積電在拉美股的ADR，現在剛好相反了。

主持人提問，台灣的台積電股價會被美國的台積電ADR拉動，這跟台積電搬到美國去有關係嗎？段昌文直言，當然有關係，畢竟在美國生產的話，對美國AI直接的供應鏈是有沾上邊、直接供應，如果在台灣供應，恐怕又多了一層皮，所以如果以台積電角度來看的話，在美生產晶片，基本上在後面歲月不用擔心了。

台積電赴美多蓋5座晶圓廠不見得是壞事？

主持人追問，所以對台積電來講，5座晶圓廠到美國去不見得是壞事？但對台灣來說，不管是經濟或國安面是否都會出現新疑慮？段昌文回答，當然這是一個疑慮，但這是不得不的選擇。在川普執政下，電子業恐怕有一波跑到美國的出走潮，至於什麼時候會達到極致點，這很難評估。

段昌文補充提到，目前台積電資本支出非常大，但未來它要透過折舊的方式，把以前的資本支出消化掉的話，屆時台積電如果漲到2千多元，還會存在現在的動能嗎？他持懷疑態度。

