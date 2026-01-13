台積電赴美增建5廠遭疑「變美積電」？徐嶔煌揭「台設廠數」打臉！

論壇中心／綜合報導

美國與台灣的貿易協商已進入尾聲，紐時報導指出，台美即將達成貿易協議，對等關稅將降至15%，和日本韓國歐盟等國相同，而台積電則承諾在美國亞利桑那州再興建至少5座廠房。關稅談至好結果但藍白仍持續唱衰，質疑「台積電恐會變成美積電」，對此，財經專家徐嶔煌在《頭家來開講》節目上秀台積電在台規模直言，「不會變美積電」！

徐嶔煌秀出台積電全球佈局的數字，美國現在傳出來增設5廠是跟去年聽到的版本一樣，美國現在是亞利桑那州台積電有一座廠，再加5廠就是6廠的規模，「但台積電在台灣包括竹科、嘉科、中科、苗栗、桃園、南科、高雄等地加起來總共有19廠，台灣有19座廠，美國就算最多就蓋到6座廠，美國的產能如何把台灣的全部產能吃下來？台積電要怎麼變成美積電？」另外台積電的員工現在全球有八萬四千人，台灣的員工佔了大概七萬七千人，這是台積電2024年的年報透露的，將近九成都是台灣的員工，台積電要怎麼變成美積電？

不只如此，台積電董事長魏哲就曾出面說明，先進製程通通留在台灣，藍白質疑台積電會變美積電恐怕難成立。

原文出處：台積電赴美增建5廠 藍白質疑「變美積電」？徐嶔煌揭「台灣設19廠」打臉！

