台積電赴美多蓋5廠變美積電？專家讚談判團隊：本來就要做的事拿去當談判籌碼

《紐約時報》日前引述多名知情人士指出，美國對台灣的關稅將由現行的20％下調至15％，但條件是台積電必須額外增設至少5座晶圓廠，此消息一出，市場對「台積電變美積電」的擔憂再度浮上檯面。科技專家許美華指出，如果台積電在美國再多蓋幾座廠，再加上台灣幫美國打造半導體科學園區，只會讓台美雙方的供應鏈關係綁得更緊密，彼此更興衰與共、存亡相依。

許美華撰文提到，如果真的如《紐約時報》所報導，要給台灣的談判團隊一個大大的掌聲。15%關稅不疊加，比照日韓歐盟水準；台積電承諾多蓋5座廠，也沒有232半導體條款那些東西；這是非常可以接受的條件了，行政院副院長鄭麗君領軍的談判團隊，很可以跟國人交代了。

許美華強調，台積電產能嚴重不足，本來就必須持續擴大產能，而台灣的土地、水電、人才各種資源終究有限，台積電擴充產能走向海外勢在必行。尤其是客戶佔比超過7成的美國，之後會蓋更多廠，本來就是既定方向，只是時間早晚問題而已。

許美華表示，有件事很多人可能誤會了，台積電在2020年5月宣布美國廠計劃，並在2021年動工時，當時主要的考慮，是回應美國大客戶基於地緣政治、分散風險的需求，而不是因為美國政府的壓力。到了2022年8月，迎來拜登政府《晶片法案》的補助，美國政府的角色才開始加重。因此，台積電承諾美國要多蓋5座廠，其實是把本來就要做的事，拿去當談判籌碼，沒有押時間表，也保留了相當彈性。

對於部分聲音質疑 「台積電」變「美積電」的說法，許美華直言，對台積電來說，美積電、日積電、德積電都不是問題，其實最重要的是，台灣產能還持續擴大，在可預見的將來，台灣還是推進最先進一代製程，那個研發和良率模型產出的唯一據點。真要說下去，如果台積電在美國再多蓋幾座廠，再加上台灣幫美國打造半導體科學園區，只會讓台美雙方的供應鏈關係綁得更緊密，彼此更興衰與共、存亡相依，「這應該是中國很不想看到的結果，難怪台積電變美積電的套路又開始洗起來了。」​

