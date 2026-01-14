台積電赴美建5廠換關稅15％？爆最新內幕：還會有其他東西

台積電。（本報資料照片）

《紐約時報》日前引述多名知情人士說法，美台已接近敲定貿易協議，美對台關稅由現行20％下調至15％，台積電則將額外增設至少5座廠房；《華爾街日報》更報導，台灣以赴美投資總額擴大至3000億美元作為交換。稍早從美返台的民眾黨主席黃國昌表示，自己到美國才知道，原來條件都已經談妥，且未來數周應會正式公布跟簽署協議。被問到是否如同外傳條件一樣？黃稱不該由他公布，但「不會只有大家在報導上看到的擴大投資金額，還會有其他東西」。

黃國昌、候位白委王安祥、黨團主任陳智菡、前國際部主任林子宇14日返抵台灣後，並於上午9時30分在民眾黨中央黨部召開記者會。民眾黨先前已表達，黃國昌此行和美國5個政府部門見面，而稍早公布其中4個部門，包括美國貿易代表署（USTR）、美國國務院、AIT全球總部與美國戰爭部 。

針對高關稅議題，黃國昌說明，當天上午確實有去美國貿易代表署，得知目前有關高關稅談判，基本上條件都已經談妥，「我們也是滿驚訝的，身為台灣的國會議員，竟然是到美國才知道原來條件都已經談妥了，在未來數周應該就會進行正式公布跟協議簽署」。

黃國昌提及，接下來重頭戲將是國會審議，除了對美承諾投資以外，還會有其他條件，這是之後國會必須面臨的非常重要且嚴肅挑戰，而依照台灣民主程序到國會審議這件事，美方也已充分的理解。

被問到台美關稅是否如同外傳的15％、台積電赴美設5座廠商，還有無其他條件？黃國昌說，這個事情要由行政部門宣布，怎麼會由他來宣布？「但那天讓我們覺得非常⋯我也不知道該怎麼形容，因為當天中午離開USTR，結果下午《紐時》報導就出來了，我必須要說，重點當然不會只有大家在報導上看到的擴大投資金額，還會有其他東西」。

黃國昌說，重點是國會事前事中的參與，現在只剩最後一關，等到送至國會後，國會將面臨非常重要且嚴肅責任，並好好審查。

