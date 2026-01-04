台積電赴美成本爆表 外媒揭5奈米毛利率8%

▲台積電美國生產的5奈米毛利率，根據外媒報導，大幅降到8%。（圖／記者徐銘穗攝）

[NOWnews今日新聞] 根據中國媒體《IT之家》與外媒《wccftech》引述的SemiAnalysis分析與相關統計，台積電在美國生產5奈米晶片的獲利結構，正面臨顯著壓力。分析師Jukan分享的數據顯示，受勞動力成本上升以及單位晶圓折舊費用大幅增加影響，台積電美國製5奈米的單位毛利率，從台灣的約62%大幅降至約8%，等同毛利率縮減近87%。

報導指出，推升成本的關鍵之一在於折舊。折舊代表晶圓廠建置與設備投資，隨使用年限分攤到每片晶圓的固定成本；若美國廠在相同製程節點下的產出規模，低於台灣廠，單片晶圓分攤到的折舊負擔就會顯著變重。

SemiAnalysis提到，美國廠因建廠與日常營運支出較高，若產能利用率與出貨規模無法快速拉升，毛利率更容易被固定成本侵蝕。

另一個壓力來源是人力成本與維運效率。台積電創辦人張忠謀過去對兩地工作文化差異的描述指出，設備若在凌晨故障，在美國可能要等到隔天早上才修復；但在台灣，工程師可能深夜接到通知就立即進廠處理。市場解讀，這類差異不僅反映人力成本，也影響即時維修與稼動率，最終都會回到成本結構與毛利率表現。

