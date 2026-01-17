台積電赴美成關稅15％條件？柯文哲：別斷送台灣命脈

民眾黨創黨主席柯文哲（左）指關稅15％，問題是其他附加條件，政府要講清楚。（呂妍庭攝）

台灣、美國完成關稅談判，對等關稅降到15％，今（17日）民眾黨創黨主席柯文哲到嘉義市為將投入嘉義市長選舉的黨籍立委張啓楷站台時，要求政府講清楚附加條件是什麼，台積電是台灣的命脈，不能因賴清德個人的需要，斷送台灣未來命脈。

柯文哲說，台灣對美關稅跟日本、南韓一樣15％，問題是其他附加條件，政府要講清楚，特別是台積電是台灣的命脈，台積電要搬走多少，政府要講清楚，不能為了你賴清德個人的需要，斷送台灣未來命脈，真的要講清楚。

張啓楷也說，關稅跟嘉義也有關係，台積電在嘉義縣太保市設廠，很多工程師買房子在嘉義市，如果15％是要換台積電擴大在美投資，會不會影響台積電在嘉義的投資？甚至影響對嘉義市的發展？台積電是護國神山，核心技術一定要留在台灣。

