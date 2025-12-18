台積電赴美投資技術恐外流？國科會設N-2防線：確保先進技術留台

台積電赴美投資設廠是否衝擊台灣半導體核心研發能量持續引發關注，民眾黨立委劉書彬也於今（18）日立法院的教育及文化委員會中，向國科會副主委林法正提出疑問。（示意圖：shutterstock／達志）

台積電赴美投資設廠是否衝擊台灣半導體核心研發能量持續引發關注，民眾黨立委劉書彬也於今（18）日立法院的教育及文化委員會中，向國科會副主委林法正提出疑問，要求政府應透過制度規範，確保核心研發技術留在台灣，對此林法正回應，參與「國家關鍵核心技術」者皆會加以管制，而台積電先進製程需達成「N-2」才可外移。

劉淑彬指出，半導體研發仰賴人才、製程、良率修正與量產回饋的整體互動，一旦產能、工程師與供應鏈在海外形成聚落，社會大眾也會關心核心研發是否被迫「在地化」，而為確保核心技術留在台灣，政府應有相關制度，避免事後才進行補救。

林法正表示，我國訂有「國家關鍵核心技術」，所有參與此技術的人員都會加以管制，經濟部也會根據國家核心關鍵技術涵蓋項目，限制相關產品的出國，而針對台積電的先進製程，則是透過「N-2」方式管制，舉例來說，倘若台積電已在研發1.4奈米，屆時才會允許1.6奈米技術外移，且不只政府規定，台積電本身也相當配合。

經濟部補充，台積電赴美投資部分，凡達到一定規模就會由經濟部管制，需經過投資審議委員會評估，而評估內容包含產業衝擊、國安、技術等項目，例如目前半導體產業中，14奈米以下相關製成都屬於關鍵技術，未來也會滾動式檢視。

至於赴美設廠是否有「退場機制」，避免遭美方予取予求如加強技術合作、投資金額等，林法正提到，這部分則由台積電自行評估，已現況來說，台積電亞利桑那州獲利與台灣廠「落差非常驚人」，那企業內部能忍受多久，就由企業自行決定。

