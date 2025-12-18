台積電赴美投資 國科會喊出口「N-2」原則

▲立委關切台積電關切技術如何留在台灣。（圖／NOWNEWS資料照）

[NOWnews今日新聞] 美國對台關稅尚未拍板，不只台積電，外媒指出合計我國將對美投資4000億美元。立委劉書彬關切當產能、工程師供應鏈在海外形成聚落，我國是否有制度把核心技術長期留在台灣。國科會副主委林法正表示，相關管理會浮動調整，以台積電先進製程為例，「N-2」才可以輸出海外。

今（18）日立法院教育及文化委員會，針對「從福衛八號成功升空：我國太空產業發展、科研推動與人才培育策略」進行專題報告。劉書彬關切我國關鍵技術保護議題，她說，國科會主委吳誠文曾說，透過4000億美元投資，讓竹科經驗複製到美國，換取關稅減免相當重要，同時不會提供核心研發技術。

然而，劉書彬說，我國產業安全光靠宣示不夠，半導體產業不只是文件轉移，人才、製程整合跟良率修正等結果，但是只要產能、工程師供應鏈在海外形成聚落，核心研發難保不會被迫在地化。政府是否有制度把核心技術長期留在台灣？

林法正說，政府訂有國家核心關鍵技術，參與的人員皆受管制，產品出口都有限制。目前採行 「N-2」原則，會是延後兩個階段的技術，即台積電需在台灣研發1賣米或1.2奈米技術時，才允許1.6奈米技術往外出口，確保研發中心與領先技術留於國內。台積電RD主要人力也會留在台灣，公司也願意配合。

經濟部產發署副署長鄒宇新補充，半導體14奈米以下皆屬關鍵技術，規定會隨技術演進浮動檢視。台積電海外投資達一定比例須經投審會審議，範疇涵蓋國家安全。

然而，劉書彬擔憂，去年4奈米已經量產，2027年美國2奈米廠即將量產，是否有監測指標或是退場機制？林法正回應，台積電是國際公司，目前台積電在美國亞利桑那州的獲利能力跟台灣相比大幅減少，是否退場由企業自行決定。

