台積電赴美投資！矽盾變薄？ 葉俊顯駁斥：10年後台灣產能仍佔八成

台積電擴大赴美投資，外界擔心技術、人才外流，矽盾變薄，台積電變成美積電。國發會主委葉俊顯表示，全球CSP支出變快變大，市場這塊餅在長大當中，台積電主要產能、研發重心都在台灣，多餘的產能則放在國外，大概10年後，台灣、海外產能的比例約為80：20。

國發會今日（2/3）舉辦年終記者會。針對台積電赴美投資議題，葉俊顯受訪時指出，台積電目前在台灣共有41座廠，海外則有9座廠；今年擴產部份，台灣將新增9座廠房，海外則有3座，比例為3：1。換句話說，大部分產能都在台灣。

他強調，全球CSP支出變快變大，市場這塊餅在長大當中，台積電最主要的產能放在台灣，多餘的產能則於美國生產。「企業自主投資、根留台灣是最重要的」。

他進一步提供相關數字，到了2030年，台積電台灣產能比例約85%，另有15%在國外。2036年之後，台灣、海外產能的比例則為80：20。

目前2奈米已進入量產，在新竹、高雄生產。先進封裝重心則放在嘉義、台南，研發重心則位於新竹寶山。

葉俊顯建議，專家學者們進行相關評論時，不要以短期靜態的角度來看，而要站在長期動態的位置看待。

