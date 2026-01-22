台積電赴美掏空台灣？林佳龍打臉掏空論：美光、Google也加碼台灣，揭黃仁勳常來真相
300個台積電寶寶在美國！林佳龍宣布：預計在亞利桑那州設第13個辦事處
川普政府上任一年，AI戰略成為台美合作新焦點。外交部長林佳龍今（21）日接受黃暐瀚專訪時透露，川普上任第一週就公布AI行動計劃，台灣受邀參加「矽盛世」(Pax Silica)會議成為特殊貴賓，透過EPPD架構與美方對接。林佳龍指出，「只有美國而沒有臺灣，他沒有辦法把這一個所謂的矽盛世真正打造起來。」，因應台積電等企業赴美投資，預計在亞利桑那州將設立第13個辦事處，提供台商一站式服務。
川普AI行動計劃：台灣是關鍵夥伴
林佳龍指出，未來世界秩序「其實就是AI的軍備競賽」，是美中對抗的核心。他說，川普總統「在上任的第一個星期就公佈了三個行政命令」，其中一個就是「AI Action Plan」。
經過半年徵詢後，美國公布AI戰略的三大支柱：「AI的創新、AI的基礎建設，還有AI的國際合作。」林佳龍強調，在AI國際合作部分，美國「又進一步推動到三個方面：AI的晶片、AI的模型，還有AI的應用」，台灣在這三方面都是關鍵夥伴。
矽盛世會議：台灣成特殊貴賓
林佳龍透露，美國召開「矽盛世」(Pax Silica)跨國會議時，「臺灣也受邀變成一個特殊的貴賓」。
他解釋台美合作機制：「因為臺美之間有一個叫EPPD」（經濟繁榮夥伴對話），「我們本來臺美就在談AI的合作了，從AI的這些人才製造到整個供應鏈的安全」。現在台灣透過EPPD「跟美國的Pax Silica去串聯」，在AI供應鏈中扮演最重要夥伴角色。
沒台灣美國玩不起來：供應鏈都在台灣
林佳龍說，「只有美國而沒有臺灣，他沒有辦法把這一個所謂的矽盛世真正打造起來。」
他解釋原因，「臺灣現在會透過EPPD跟美國的Pax Silica去串聯，那變成一個AI供應鏈裡面，我們在AI晶片還有這些基礎設施以及先進製程方面可以說都是最重要的夥伴。」
林佳龍提到輝達執行長黃仁勳和超微執行長蘇姿丰，「為什麼黃蓮勳那麼常來臺灣？因為所有供應鏈都在臺灣啊。AMD蘇姿丰也是一樣，他們都把臺灣作為他們的生產基地。」
AI大戰略：從晶片到稀土物流
林佳龍指出，AI合作範圍極廣，「可以把晶片也納進來，可以把所有我們的供應鏈的韌性，還有包括能源稀土關鍵礦物以及未來的物流。」
他強調，「這一個是個大戰略，那臺美合作才有可能成功。」台灣將在下一個AI時代「也會是贏家」。
台灣利益嵌入美國利益：打造中等強國
談到台美AI合作的戰略意義，林佳龍提出深層思考，「把臺灣的國家利益嵌入在美國的國家利益裡面，不但美國會偉大，臺灣也會偉大。」
他說明，美國追求「更強大更安全更繁榮」，「臺灣也會在美國的肩膀上成為一個新的，我認為是所謂的中等強國」。這是他推動的「總和外交跟三鏈戰略」核心目標，要「打造臺灣成為新興的中等強國」。
預計在亞利桑那州設立第13個辦事處 提供台商一站式服務
因應台商赴美潮，林佳龍宣預計在亞利桑那州設立辦事處。他透露，當地「臺積電寶寶就三百個」，加上「很多的供應鏈現在都揪團要去」，包括「臺灣的創業凱模他們組成所謂半導體供應鏈」。
林佳龍說，「我們要去服務他，所以我們跟美國有在交涉，就是說我們應該在那邊要設點甚至發展為辦事處。」他表示，目前台灣在美國有12個辦事處，亞利桑那州可望成為第13個。
林佳龍說明設立辦事處的目的，「讓臺灣投資美國一站式服務，同樣美國投資臺灣也可以一站式服務。」他表示，這符合雙邊利益，「希望在今年內能夠正式的設處」，在設處之前「已經會有專人在那邊設點來提供服務」。
航空公司最敏感：星宇華航搶飛鳳凰城
林佳龍觀察：「航空公司他們最敏感了，哪裡有商機他們就飛哪裡啊。」他透露，「星宇航空還有華航他們都已經在直航鳳凰城。」
除了亞利桑那州，林佳龍指出「德州是另外一個重點」，包括「休斯頓、達拉斯跟奧斯汀這三角」都是台商投資熱點。
雙向投資：美光、Google也加碼台灣
林佳龍強調投資是雙向的。他說，「不只是我們去投資美國，也要吸引美國來投資臺灣。」
他舉例，「最近美光科技也併購了力積電在銅鑼的廠」，Google「兩個月前也擴增他在臺灣變最大海外AI硬體研發中心」。
其他人也在看
中共會氣炸！美商務部長稱「俞大使」 林佳龍：美國把台灣視為國家
台美關稅談判結果出爐，台灣為15%且不疊加的稅率，也爭取到半導體及半導體衍生品等232關稅最優惠待遇。對此，外交部長林佳龍今（22）日接受資深媒體人黃暐瀚廣播專訪時透露，美國商務部長盧特尼克在互動中「身體很誠實」，第一時間就稱呼我國駐美代表俞大㵢為Ambassador Yu（俞大使），坦言「其實美國就把台灣視為國家嘛，因為關稅談判就是主權的行為」。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 8則留言
談判成果亮眼被造神！她翻鄭麗君舊文痛批
[NOWnews今日新聞]行政院副院長鄭麗君近日在台美關稅談判中，繳出漂亮成績，獲得無數讚譽，外界力捧她參選台北市長的聲浪也四起。不過，前國民黨發言人楊智伃昨（21）日抨擊，對美關稅談判從頭到尾黑箱作...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前 ・ 32則留言
青鳥助台積電投資美國？他批沈伯洋胡說八道
[NOWnews今日新聞]藍白發動彈劾總統賴清德，立院召開全院委員會審查，民進黨立委沈伯洋21日發言時提到，去年大罷免的時候，如果沒有民眾站出來，台積電現在每天會被叫過來立法院問話，台積電有辦法做全世...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前 ・ 8則留言
全球瘋AI，台積電也趕工擴廠！台灣商用不動產市場卻因「產業兩極化」走下坡？
AI會是泡沫嗎？台積電在法說會用資本支出給答案。從先進製程、封裝到全球建廠，AI已實質推動製造業擴產與投資節奏；然而，這股動能並未全面外溢，商用不動產市場呈現明顯分化⋯⋯當市場開始質疑AI是否正在形成另一個泡沫，台積電上週的法說會，選擇用最直接的方式回應，AI不是口號，而是實際的資本支出與建廠速度！遠見雜誌 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
川普不出兵格陵蘭！美股大漲588點 輝達飆升、台積電ADR小跌
【國際中心／綜合外電】不打仗果然是股市利多，美國總統川普（Donald Trump）稱，不會出兵格陵蘭，並已建立有關格陵蘭的未來協議架構，排除了對歐洲盟友祭出新一輪關稅的可能性，這項消息振奮市場情緒，美股主要指數今天反彈收紅。AI晶片龍頭輝達大漲5.11美元、漲幅2.87%，收盤183.18美元；台積電ADR則是小跌1.05美元、跌幅0.32％，收盤326.11美元。壹蘋新聞網 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
跟進台積電 中央首發4億永續發展債 「這三都」15檔已先行領跑
財政部在21日例行記者會端出一個「象徵意義大於規模」的新商品-首檔中央政府永續發信傳媒 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
台股科技股頻創高仍能投資？ 外銀續鼓勵客戶布局
台北股市科技股近期持續強勁，受惠於全球AI浪潮、半導體景氣上行與美股科技股大漲，帶動大盤指數於今天(22日)盤中最高來到31890點，距離32000點只有百餘點。外資銀行認為，台股科技股在評價面相對美國等成熟市場便宜，因此持續鼓勵客戶布局亞洲科技股，特別看好台灣整體科技股表現。 台北股市AI供應鏈持續強勁，不僅半導體製程領先的台積電續刷新高，記憶體也從配角升格為效能決定的主角，相關類股近期飆漲，不少還被證交所「關禁閉」，列為「處置股票」，實施「分盤交易」，以降低市場風險。 鈞弘資本執行長沈萬鈞指出，美國首次以「高關稅威脅」迫使企業赴美投資的對象是台積電的先進製程，如今美國又準備將同樣的戰略語言與關稅工具轉而對準「記憶體」，稱沒有在美國本土生產記憶體(DRAM)的製造商可能面臨高達100%的關稅，顯見記憶體在AI發展過程中的核心戰略角色。 針對格陵蘭議題，美國總統川普在達沃斯論壇的演講中表示不會以武力強取，也改口不再對歐洲徵新關稅，讓地緣政治擔憂緩解，在美股三大指數反彈下，台股在半導體、記憶體、ABF載板、PCB、低軌衛星等相關類股拉抬下，帶領台北股市22日再衝盤中新高，來到31890點中央廣播電台 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
【台北股市】漲499.71點
（中央社台北2026年1月22日電）台北股市今天開高走高，收盤漲499.71點，為31746.08點，漲幅1.60%，成交金額新台幣7910.28億元。加權指數開盤為31371.13點，盤中最高31890.62點，最低31371.13點；不含金融股指數28279.78點，漲483.74點。八大類股漲跌幅：泥窯股跌2.22%、食品股漲0.1%、塑化股漲1.76%、紡織股漲0.43%、機電股漲1.9%、造紙股漲0.42%、營建股漲0.91%、金融股漲0.13%。委買張數2666萬6276張，委賣張數1742萬7415張，成交張數1299萬981張。收盤時上漲588家，下跌384家，持平118家。成交量前5名個股為群創、友達、台玻、聯電、南亞。漲幅前5名個股為大東電、長廣、尖點、大亞、天二科技。跌幅前5名個股為金寶、恩德、中釉、錩泰、群創。中央社財經 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
危機解除？ 川普排除動武奪格陵蘭卻示警北約：會記仇｜#鏡新聞
格陵蘭問題，成為這次美國總統川普，在達沃斯經濟論壇的演講上，最受矚目的焦點，川普雖然排除對格陵蘭動武，但下一刻卻警告北約，如果不答應美國的要求，美國將會記在心裡。同時也搬出二戰歷史，說當初要不是美國幫忙，格陵蘭和丹麥現在可能都得說德語。鏡新聞 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
台股漲499.71點
（中央社台北22日電）台北股市今天開高走高，收盤漲499.71點，為31746.08點，漲幅1.60%，成交金額新台幣7910.28億元。中央社 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
基隆捷運先期工程動工！預計 2033 通車，八堵、汐止將接軌北北基生活圈
基隆捷運雖然整體工程經費仍在中央審議中，但新北市與基隆市已率先啟動先期工程，展現地方政府加速推動重大交通建設的決心。基隆捷運先期工程已於 2025 年 12 月 30 日正式蘋果仁 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
嗆「軟爛囡仔」惹殺機！台中男被激怒開槍殺人 2同夥送槍遞子彈被起訴
台中市梧棲區去年9月發生一起槍擊命案，23歲吳姓男子在KTV不滿遭41歲曾姓男子出言挑釁嗆「軟爛囡仔」，竟要蔡姓友人將託管的槍枝、子彈帶到現場，持槍恐嚇，原本經旁人勸告吳男已卸下彈匣，卻又與曾男再次起口角衝突，吳男一氣之下要王姓友人「遞上子彈」，近距離槍殺曾男身亡，2名友人遞槍送子彈成了奪命關鍵，檢察官調查後將主嫌及蔡男、王男一併起訴。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 發表留言
台股高檔換手上漲499點 收31746點站回5日線
（中央社記者吳家豪台北2026年1月22日電）台股今天開高走高，受惠於地緣政治轉向、台積電建廠等利多因素，加權指數一度大漲664點、衝上31890.62點，創歷史新高，終場指數收在31746.08點，上漲499.71點，漲幅1.6%，收復5日線約31560點，成交值新台幣7910.28億元。權值股台積電(2330)盤中最高1770元，終場以1760元作收、上漲20元或1.15%。鴻海(2317)漲2.05%，收223.5元。記憶體大廠南亞科(2408)勁揚6.18%，收在266.5元。中央社財經 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
格陵蘭問題有解 川普取消2/1關稅大棒
[NOWnews今日新聞]美國總統川普（DonaldTrump），當地時間週三在瑞士達沃斯與北約（NATO）秘書長呂特（MarkRutte）會晤，事後在自家社群平台上宣布，已與北約針對格陵蘭問題形成協...今日新聞NOWNEWS ・ 9 小時前 ・ 4則留言
《台北股市》千金股五大亮點一次看 股王又天價、健策領軍3檔齊亮燈
【時報-台北電】川普與北約就格陵蘭達成框架協議，地緣政治不確定性暫時降溫，市場鬆一口氣，台股資金回流動能轉強，加權指數不僅收復5日均線，更大漲超過600點，盤中再創新高，來到31890點，最終收盤為31746.08點。盤面高價股同步成為焦點。 股王信驊（5274）延續強勁走勢，盤中一度攻上8930元，改寫歷史新天價，距離9000元整數關卡僅一步之遙，終場仍站穩高檔8700元，展現王者氣勢，在AI伺服器需求持續升溫與美股反彈助攻下，市場對其「萬元股王」地位期待升高。 不僅股王亮眼，健策（3653）、嘉澤（3533）、富世達（6805）與台達電（2308）四檔千元股同步亮燈漲停，高價股多頭氣勢濃厚，成為推升指數的重要動能。 不過，隨著指數與股價漲幅擴大，也見到部分獲利了結賣壓浮現。漢唐（2404）收盤失守千元關卡，下跌1.98%，收在990元，使得台股千金股檔數降至30檔。 此外，印能科技（7734）、致茂（2360）與亞德客-KY（1590）收盤價緊貼千元關卡，後續若出現較大波動，台股千金股數量恐進一步縮減。 整體來看，在大盤續創新高的帶動下，高價股仍是盤面主流，但隨著指數位階墊高，個股時報資訊 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
考到駕照後「不曾上路過」他煩惱：怎麼突破？過來人給建議
不少民眾考到駕照後，因為長時間沒有練習，漸漸變得不敢上路，對此有網友坦言感到非常苦惱，忍不住好奇其他網友的經驗談，「想問大家都怎麼突破不敢開車這件事？」引發討論。Yahoo綜合報導 ・ 5 小時前 ・ 7則留言
澳網》「直落三」義大利好手Maestrelli 喬帥大滿貫生涯399勝到手
現年38歲、尋求生涯第11座澳洲網球公開賽金盃的塞爾維亞名將「喬帥」Novak Djokovic，今緯來體育台 ・ 31 分鐘前 ・ 發表留言
擴產議題助攻！台積電飆1770元成交額居冠 「這檔」亮燈漲停噴200億元
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導台股今（22）日開高走高，以31,371.13點開出後，盤中飆漲超過600點，截至上午11時50分，加權指數來到31,841.94點，漲幅1.91...FTNN新聞網 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
寶可夢卡竟變換匯工具？日本秋葉原出現大量中國客協助轉移人民幣資產
在日圓走弱、人民幣對日圓匯率創下 32 年新高的背景下，日本秋葉原近期出現中國轉賣客大量利用寶可夢卡牌進行資金轉移的特殊現象，原本屬於收藏與玩家市場的卡牌交易，被捲入了變相的洗錢與換匯管道。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 22 小時前 ・ 發表留言
發熱衣洗錯恐讓保暖力歸零！UNIQLO教正確清潔方法，加碼曝發熱衣使用年限
冬天到來，發熱衣成為民眾禦寒必備單品。然而，許多人對於發熱衣清潔方式一知半解，擔心清洗不當會影響保暖效果。日系服飾品牌UNIQLO日前特別發布清洗指南，詳細說明發熱衣的保養秘訣，提醒消費者注意水溫控制食尚玩家 ・ 1 天前 ・ 發表留言