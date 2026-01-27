台積電赴美是掏空？許舒博駁掏空論：美光投資台灣難道是掏空美國？技術根基在就不會變成「美積電」
矽盾留不住 100% 產能？許舒博揭台積電「耗電 1/3」真相，反駁掏空台灣論
面對全球供應鏈重組引發的焦慮，以及「蘋果不再依賴台積電」的市場傳聞與股價震盪，商總理事長許舒博在今天接受黃暐瀚專訪中針對「掏空台灣」的說法提出了精闢反駁。他認為，目前的政治爭辯往往忽略了企業運行的商業本質，與其爭論產能外移，不如正視台積電耗掉台灣三分之一電力導致「留不住 100% 產能」的結構性宿命。許舒博更用美光（Micron）加碼台灣的現狀，回應對於「矽盾消失」的集體焦慮。
破解 5000 億美金迷思：2500 億信保並非實質現金外流
針對在野黨質疑台美協議涉及 5000 億美金（約 15 兆新台幣）投資是變相掏空，許舒博提出了理性的財金數據拆解。他指出，這 5000 億美金中，有 2500 億是民間企業隨市場走勢的直接投資，另外 2500 億則是政府提供的「信保額度」。許舒博直言，民間投資是「隨市場走」，並非政府一紙協議就能強迫到位；且信保基金僅是提供貸款保證，金融機構仍會嚴格審核其還款能力，絕非盲目將國家資金送往美國。他強調，這類跨境佈局純屬商業考量，不應被過度政治化解讀。
美光反向辯證：美系大廠加碼投資台灣難道是在掏空美國？
許舒博提出了一個具備高度商業邏輯的反向思考來反駁「掏空論」。他指出，目前美光（Micron）與 Google 等美系大廠持續加碼投資台灣，美光甚至買下力積電的電廠擴大規模，若按照「掏空」的政治邏輯，難道美光也在「掏空美國」？
許舒博直言，企業會根據市場需求（目前美國市場占比已超 30%）與全球競爭成本進行佈局。他強調，產業界真正關心的是「高端研發技術（R&D）」是否留在國內，只要技術根基不動，台積電就永遠不會變成「美積電」，這才是確保台灣半導體價值不可替代的核心。
矽盾留不住 100% 產能？揭台積電「耗掉台灣 1/3 電力」真相
對於台積電是否應將所有產能鎖在國內，許舒博提出了現實環境的嚴峻考驗。他直言，台積電若真的把 100% 產能全部放在台灣，「台灣也吃不了，因為台灣電力本身就不夠」。許舒博揭露了一項驚人數據：光是一個台積電就已經耗掉台灣約三分之一的電力。在電力與水資源供應長期不穩定的現實下，高端產能分散到具備水電優勢的美國或日本，不僅是因應全球客戶需求，更是為了解決台灣基礎建設負荷過重的「避險行為」。
15% 優惠關稅的生與死：韓國漲稅 25% 的直接警示
許舒博引述川普對韓國祭出的關稅報復作為台灣的「前車之鑑」。由於韓國國會延宕批准貿易協定，川普一聲令下便將關稅由 15% 直接漲回 25%。許舒博語重心長地指出，行政院談回來的 15% 優惠稅率對台灣八大傳統產業是「救命稻草」；如果為了政黨攻防連審都不審，導致關稅恢復到 25% 甚至更高，那產業界的反作用力將直接摧毀政黨的選票基礎。目前中部機械產業訂單已有 1/3停產後難追回，不穩定性將是台灣經濟最大的致命傷。
能源布局才是保護關鍵：建議賴總統發展「新質電力」
針對台積電能否根留台灣，許舒博提出了治本之道。他分析，台積電耗掉台灣約三分之一的電力，若要留住高端產能，政府必須放棄「鐵板一塊」的能源政策。他大膽建議總統賴清德與閣揆卓榮泰，應效法美、日、韓發展小型核電廠（SMR），直接供應科學園區用電。確保電力穩定不中斷，才是保護台灣半導體產業不外流的唯一實質保證。
其他人也在看
風評：黃國昌不是國防部長，國防特別預算也不是空白支票
立法院會期結束倒數最後一周，民眾黨一如黨主席黃國昌訪美返台後宣告：提出了他們自己的「國防特別條例」草案（《保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例草案》），可想而知，民進黨對此連諷帶駡，立委沈伯洋直言「不明白為什麼立委可以啓動軍購案？以後不必國防部了，直接尊稱黃國昌為國防部長」。在野政黨為什麼有能量對國防預算說「不」？沈伯洋的譏諷不是沒有道理，第一，黃國......風傳媒 ・ 2 小時前 ・ 7則留言
南韓25%關稅不是偶發事件！她示警：鏡子正照向台灣立法院
美國貿易政策再度出現急轉彎。美國總統川普台灣時間（27）日透過社群平台發文，公開點名南韓國會遲遲未完成貿易協議批准程序，宣布即日起調高對南韓部分商品的進口關稅，稅率由原先的15%一口氣提高至25%。政治評論員吳靜怡也擔憂「下一個會不會是台灣立法院？請藍白立委不要假裝看不見！」。三立新聞網 setn.com ・ 33 分鐘前 ・ 8則留言
台積電小漲 台股早盤上揚逾130點續創新高
（中央社記者江明晏台北2026年1月27日電）台股今天開高走高，早盤指數漲逾130點，至32200點之上，續創新高，隨後漲勢收斂至百點內。台積電小漲5元，至1760元，鴻海、台達電等權值股撐盤，光通訊族群勁揚，記憶體股走跌。觀察權值股走勢，台積電早盤小漲5元，至1760元，漲幅0.28%。鴻海漲逾1%，聯發科盤下震盪，台達電小漲。光通訊族群表現強勢，光聖、波若威漲停，華星光漲逾6%。記憶體股南亞科、旺宏走跌。面板股群創、友達、彩晶等疲軟。低軌衛星族群漲跌互見，燿華強漲。中央社財經 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
台股終場收32064點續創收盤新高 台積電跌15元收1755元
美股23日漲跌互見，台積電ADR漲2.29%。台積電今天（26日）盤中觸及新天價1785元，帶動台股創盤中新高32196.75點，但隨著台積電股價翻黑收跌，大盤漲勢收斂，終場在資金輪動下，仍收漲103.01點，以32064.52點再創收盤新高。台積電終場跌15元，收1755元。Yahoo即時新聞 ・ 1 天前 ・ 29則留言
LINE Pay載具刷整年沒中過！ 他做錯一步驟錯愕：我是呆瓜
近期發票獎號公布，可以說是幾家歡樂幾家愁，不過一名網友前天（25日）就發文分享，自己刷了一整年的LINE Pay，直到最近才發現「從未中獎」的實際原因，直言：「我就是那個呆瓜。」中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
台幣大改版！ 鏟子超人、台北101、台積電「12大主題」今起開放投票
新台幣鈔券改版案已於去年10月23日正式啟動，新版鈔券將以「台灣之美」作為系列主題。為提升民眾對新版鈔券之認同感，並凝聚社會共識，新版12項面額主題今（27）上午10：00開放投票，央行官員提示，台積電、台北101、鏟子超人都有可能成為新版鈔票的面額。Yahoo股市 ・ 53 分鐘前 ・ 9則留言
《其他電》宜特秒填息達陣 勁揚逾5%登4個月高
【時報記者林資傑台北報導】電子驗證分析廠宜特(3289)董事會決議2025年第二季配息約1.03元，今（27）日以123.5元參考價除息交易，開盤即上漲0.81％、以124.5元立即完成填息，隨後震盪勁揚5.67％至130.5元，創去年9月中以來4個月高價。 宜特2025年自結合併營收48.42億元、年增11.44％，連6年改寫新高。營業利益3.53億元、年減4.34％，改寫歷史次高。惟受業外收益驟減59％影響，歸屬母公司稅後淨利3.66億元、年減23.82％，仍創歷史第三高，每股盈餘4.81元，則為近4年低。 宜特說明，受新技術超前部署、股本結構變化2大策略性因素影響，使上季及去年獲利表現未隨營收規模擴大同步攀升。為充實營運資金並優化財務結構，上季完成現金增資案，發行新股1.2萬張，股本膨脹使每股盈餘表現受稀釋影響。 而宜特為承接今年即將爆發的原子層沉積（ALD）2奈米新材料驗證與矽光子共同封裝光學（CPO）量產，去年先行投入上述2項新關鍵技術服務擴廠、擴大研發團隊編制，使相關折舊與研發費用提高，短暫壓抑獲利表現。 宜特強調，對新技術超前部署，是為確保未來技術領先地位奠定的重要基石，時報資訊 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
日本大雪持續！新千歲機場連2日交通大亂 共近萬人滯留
日本大雪持續！新千歲機場連2日交通大亂 共近萬人滯留EBC東森新聞 ・ 1 小時前 ・ 1則留言
川普突把南韓關稅拉到25%！翁履中：美國在「殺雞儆猴」 台灣別再內耗
[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導美國總統川普今（27）日突然批評南韓國會，指出國會未通過去（2025）年談好的對美貿易協定，因此宣布將韓國對等關稅從原先...FTNN新聞網 ・ 29 分鐘前 ・ 1則留言
《國際產業》不畏蘋果改抱英特爾？台積電急升1.42%
【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】據外媒報導，英特爾可能從台積電手中搶下蘋果部分iPhone手機晶片訂單。 周一台積電ADR下跌0.65%，收在332.71美元，換算台股價格為2096.61元。在台北股市，台積電目前一陣急速拉升，暫漲1.42%，報1,780元。 據外媒報導，中國廣發證券出具報告指出，英特爾最快將於2028年開始為蘋果iPhone的非Pro機型製造晶片。該報告稱英特爾14A製程已經贏得重要客戶，包括蘋果、輝達和超微等台積電的大客戶，且不排除英特爾還將贏得包括蘋果單晶片系統（SoC）以及其他大廠的伺服器晶片訂單。 此前知名蘋果分析師郭明錤曾表示，在iPhone和Mac處理器方面，蘋果仍將維持「自主研發」策略，但製造方面可能不像以往那樣完全依賴台積電，未來可能將英特爾納為第二供應源。 在上周四（1月22日）美股盤後發布財報後的法說會上，英特爾財務長David Zinsner表示，英特爾正在等待大客戶，已經暫緩了對其下一代14A製程進行大規模投資。他並表示，投資人可以從資本支出激增來判斷英特爾何時贏得客戶。 執行長陳立武則表示，目前有兩家客戶正在評估14A製程的具體細節，這是可能時報資訊 ・ 54 分鐘前 ・ 1則留言
台積電衝1785元新天價 市值突破46兆元再創新高
（中央社記者鍾榮峰台北2026年1月26日電）晶圓代工龍頭台積電(2330)股價今天早盤衝上新天價1785元，漲15元，貢獻大盤點數約121點，市值再創近新台幣46.29兆元新高。受惠人工智慧（AI）市場需求強勁，台積電第1季營運表現可望淡季不淡；若以美元計價，第1季營收估季增4%，2026年美元營收預估成長近30%；台積電今年資本支出規劃增加為520億美元至560億美元。在2奈米製程布局，台積電按照原先規劃在2025年第4季量產，受惠智慧型手機、高效能運算（HPC）和人工智慧應用帶動，預期台積電今年2奈米營收將快速成長。台積電也推出更先進N2P製程技術，計劃今年下半年量產；另外，A16製程技術採用超級電軌（SPR），也將照計畫在今年下半年量產。台積電先前在法人說明會中指出，AI市場近期發展情勢非常正向，2025年AI加速器營收比重達17%至19%。（編輯：張良知）中央社財經 ・ 1 天前 ・ 1則留言
苗栗轎車追撞3車！警用重機倒地⋯2警急跳車保命 肇事男一吹酒測燈亮了
苗栗縣三義鄉發生一起連環撞事故，昨（26）日下午5時許，有輛轎車沿台13線行駛，行經八股路口時疑似未注意前車狀況，猛力撞上前方停等紅燈的另輛轎車，未料該輛遭追撞的轎車也煞不住，再次推撞上前方停等紅燈的2部警用大型重機車，2名員警遭撞後機靈跳車，未受傷，不過2輛新警用大型重機被擊落，得進廠送修。三立新聞網 setn.com ・ 21 分鐘前 ・ 發表留言
開盤／權王台積電暫歇喘口氣 塑化、記憶體領軍衝關3萬2
台股今（26）日呈現「權值股休息、中小型股活蹦亂跳」的熱鬧景象，加權指數在多頭氣盛下穩守32000點大關，盤中一度大漲109.29點，來到32070.80點，漲幅約0.34%。值得注意的是，儘管權王台積電表現疲軟，呈現「綠油油」的下跌走勢，但市場資金並未退潮，反而快速輪動至傳產與特定電子次族群，帶動櫃買指數（TPEx）強勢上攻，盤中大漲超過0.8%，顯示內資信心爆棚，多頭火種持續延燒。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1則留言
不是Alphabet！分析師去年靠3檔股票暴賺一波：續抱「這2檔」獲利更驚人
AI熱潮持續升溫，被譽為「護國神山」的台積電（TSMC）穩坐全球晶圓代工龍頭寶座，也讓華爾街持續看好其長線成長潛力。美國投資媒體《The Motley Fool》分析師 Keithen Drury 指出，人工智慧相關資本支出在2026年仍有望維持高檔水準，AI產業的成長動能尚未見頂。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 發表留言
台股三萬點布局攻略 沒買台積電怎麼操作？分析師從主動式ETF找到「送分題」！
台股一開春就衝上三萬點，現在是最後上車機會，還是高點套牢的開始？本集Yahoo TV《進擊的荷包》邀請資深分析師陳威良，分享2026年如何布局台股，台積電該續抱還是調節？他並分析近期主動式ETF的新增持股清單，「送分題」全解析！投資新手村比較高息ETF與市值型ETF，高息型一定輸嗎？荷包診療室聊聊槓桿型ETF是否能賺得更快，背後又有什麼眉角要注意？進擊的荷包 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
殺雞儆猴！川普調升南韓關稅 作家：韓國是雞、猴就交給藍白決定了
美國總統川普（Donald Trump）稍早在社群媒體發文，指控韓國國會「未履行」與美方的貿易協定，因此將把美國對韓國進口的汽車、木材和藥品等相關產品的關稅從15%調升至25%。話題延燒，作家謝知橋直言，川普在殺雞儆猴，韓國是雞，至於猴能不能看懂，就交給藍白立委決定了。三立新聞網 setn.com ・ 42 分鐘前 ・ 4則留言
藍白轟國防特別條例空白支票！國防部：已辦機密專報「與會者皆能瞭解」
國防部長顧立雄19日到立法院外交及國防委員會針對8年1.25兆「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」進行報告，全程採秘密會議，國防部也就可公開部分發布公開資料說明，但國民黨仍持續痛批是空白支票，民眾黨也發文聲稱「2張A4喊價1.24兆」。對此，國防部今（27）日表示，針對在野黨質疑國防部說明不足之處，國防部已安排機密專報，就所有項目與概算金額進行詳盡說明，「與會人員皆能充分瞭解採購項目」。三立新聞網 setn.com ・ 17 分鐘前 ・ 發表留言
台積電收跌資金輪動 台股續創收盤新高32064點
（中央社記者潘智義台北26日電）台積電今天盤中觸及新天價1785元，帶動台股創盤中新高32196.75點，但隨著台積電股價翻黑收跌，大盤漲勢收斂，終場在資金輪動下，仍收漲103.01點，以32064.52點再創收盤新高。中央社 ・ 21 小時前 ・ 發表留言
《台北股市》權王股王超給力 32千金「閃」現身
【時報-台北電】周一（1/26）加權指數延續強勢攻勢，盤中最高上攻至32194點，再度改寫歷史新高紀錄，台股高價股同步表現亮眼，「千金股」盤中一度擴增至32檔，成為盤面最吸睛焦點。 股王信驊（5274）穩守9000元關卡之上，盤中持穩上漲約2%，展現王者氣勢。權王台積電（2330）今日小幅開低後，在買盤持續敲進下翻紅走高，最高來到1785元，再創上市新天價，市值也隨之自45.9兆元推升至近46.29兆元，重返46兆元大關。 IC設計龍頭聯發科延續強勁走勢，盤中直奔1790元亮燈漲停，同步改寫歷史新高，成為推升指數的重要動能之一。 題材股方面，昇達科（3491）搭上低軌衛星商機，多方氣勢高昂，股價攻上漲停鎖住，市場目標價甚至上看1350元。受惠台積電全球擴廠效應，漢唐（2404）被視為最大受益者之一，早盤強勢攻高重返千元關卡，最高來到1005元，一度為台股千金家族再添新兵達32檔，不過千元整數關卡壓力不輕，盤中一度得而復失。 法人指出，台股在2026年1月寫下「每周皆突破一道千點關卡」的罕見紀錄，本周為元月最後一周，市場焦點轉向美國重量級科技股財報，包括蘋果、微軟、Meta、特斯拉等將陸時報資訊 ・ 23 小時前 ・ 發表留言
《國際產業》Synopsys預測：記憶體恐缺到2027年底
【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】美國財經媒體CNBC報導，記憶體價格上漲與短缺的現象可能會持續到2027年底，印證人工智慧AI基礎建設熱潮所引發的記憶體供不應求危機，可能會比預期時間來得更久。 分析師表示，記憶體晶片不只是智慧手機和筆記型電腦等消費性電子裝置，同時，也是人工智慧AI資料中心與伺服器的關鍵零組件。經調查後發現，高科技業者十分需要HBM(高頻寬記憶體)產品。 CNBC指出，在數百億美元的資金持續投入資料中心基礎建設後，記憶體晶片的需求因此有爆炸性的成長，半導體的價格也出現前所未有的上漲榮景，預計2026年還可以看到這種漲價的向上趨勢。 全球排名第一的電子設計自動化(EDA)公司，新思科技(Synopsys)執行長Sassine Ghazi，上周接受CNBC採訪時表示，晶片不敷使用的狀況，將一直持續到2026與2027年底。 Ghazi表示，先進製造商的大部分記憶體產品，都直接用在人工智慧AI基礎建設上，但許多其它電子設備也需要記憶體，所以才會有產能不足的問題出現。 Ghazi坦言，雖然全球記憶體大廠，像是三星電子、SK海力士以及美光都在努力擴大生產規模，但至少需要兩年的時間才時報資訊 ・ 31 分鐘前 ・ 發表留言