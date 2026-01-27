台積電赴美是掏空？許舒博駁掏空論：美光投資台灣難道是掏空美國？

面對全球供應鏈重組引發的焦慮，以及「蘋果不再依賴台積電」的市場傳聞與股價震盪，商總理事長許舒博在今天接受黃暐瀚專訪中針對「掏空台灣」的說法提出了精闢反駁。他認為，目前的政治爭辯往往忽略了企業運行的商業本質，與其爭論產能外移，不如正視台積電耗掉台灣三分之一電力導致「留不住 100% 產能」的結構性宿命。許舒博更利用美光（Micron）加碼台灣的現狀，強力回擊政壇對於「矽盾消失」的集體焦慮。

破解 5000 億美金迷思：2500 億信保並非實質現金外流

針對在野黨質疑台美協議涉及 5000 億美金（約 15 兆新台幣）投資是變相掏空，許舒博提出了理性的財金數據拆解。他指出，這 5000 億美金中，有 2500 億是民間企業隨市場走勢的直接投資，另外 2500 億則是政府提供的「信保額度」。許舒博直言，民間投資是「隨市場走」，並非政府一紙協議就能強迫到位；且信保基金僅是提供貸款保證，金融機構仍會嚴格審核其還款能力，絕非盲目將國家資金送往美國。他強調，這類跨境佈局純屬商業考量，不應被過度政治化解讀。

美光反向辯證：美系大廠加碼投資台灣難道是在掏空美國？

許舒博提出了一個具備高度商業邏輯的反向思考來反駁「掏空論」。他指出，目前美光（Micron）與 Google 等美系大廠持續加碼投資台灣，美光甚至買下力積電的電廠擴大規模，若按照「掏空」的政治邏輯，難道美光也在「掏空美國」？

許舒博直言，企業會根據市場需求（目前美國市場占比已超 30%）與全球競爭成本進行佈局。他強調，產業界真正關心的是「高端研發技術（R&D）」是否留在國內，只要技術根基不動，台積電就永遠不會變成「美積電」，這才是確保台灣半導體價值不可替代的核心。

矽盾留不住 100% 產能？揭台積電「耗掉台灣 1/3 電力」真相

對於台積電是否應將所有產能鎖在國內，許舒博提出了現實環境的嚴峻考驗。他直言，台積電若真的把 100% 產能全部放在台灣，「台灣也吃不了，因為台灣電力本身就不夠」。許舒博揭露了一項驚人數據：光是一個台積電就已經耗掉台灣約三分之一的電力。在電力與水資源供應長期不穩定的現實下，高端產能分散到具備水電優勢的美國或日本，不僅是因應全球客戶需求，更是為了解決台灣基礎建設負荷過重的「避險行為」。

15% 優惠關稅的生與死：韓國漲稅 25% 的直接警示

許舒博引述川普對韓國祭出的關稅報復作為台灣的「前車之鑑」。由於韓國國會延宕批准貿易協定，川普一聲令下便將關稅由 15% 直接漲回 25%。許舒博語重心長地指出，行政院談回來的 15% 優惠稅率對台灣八大傳統產業是「救命稻草」；如果為了政黨攻防連審都不審，導致關稅恢復到 25% 甚至更高，那產業界的反作用力將直接摧毀政黨的選票基礎。目前中部機械產業訂單已有 1/3停產後難追回，不穩定性將是台灣經濟最大的致命傷。

能源布局才是保護關鍵：建議賴總統發展「新質電力」

針對台積電能否根留台灣，許舒博提出了治本之道。他分析，台積電耗掉台灣約三分之一的電力，若要留住高端產能，政府必須放棄「鐵板一塊」的能源政策。他大膽建議總統賴清德與閣揆卓榮泰，應效法美、日、韓發展小型核電廠（SMR），直接供應科學園區用電。確保電力穩定不中斷，才是保護台灣半導體產業不外流的唯一實質保證。