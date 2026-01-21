台積電赴美是自主投資！李淳指關稅前魏哲家早承諾擴廠：2036年前有八成製程留台…沒掏空一說

近日台美關稅協議當中的企業自主赴美投資2500億美元，以及政府提供信用擔保額度2500億美元，不斷被藍營炒作成「5000億美元投資（16兆）」，台積電赴美投資同樣遭到抨擊，宣稱執政團隊在掏空台灣。對此，前駐歐盟代表李淳今（21日）上電台節目《新聞放鞭炮》指出，政府根本沒出資2500億美元，且台積電宣布赴美時甚至都還未有對等關稅，所謂掏空台灣、花幾兆元都是政治口水，沒有理由相信。

李淳表示，先進製程的半導體對美國、歐洲，如今看起來比石油還重要，會決定未來20年、甚至30年的國家競爭力。他提到，川普在擬執政週年記者會稿時一定要寫出TSMC就能知道半導體對美國的重要性。



對於台積電赴美投資，李淳指出，拜登時期投資的650億美元，後來川普任期的1000億美元，這些投資的決定都跟現在的台美關稅談判「一點關係也沒有」，因為拜登任內時沒有所謂的對等關稅，而1000億美元早在三月就宣布了。



李淳強調，台積電今天的決定就如同先前法說會聲明，是配合客戶需要，跟著供應鏈在移動；有人說台積電第一批即將出產的先進製成晶片已被蘋果全包了，所以網路、媒體不斷稱掏空台灣多少兆，事實上在指責的是台積電，「就不要回頭買台積電，嘴巴又在那邊唸。」



李淳表示，對此政府根本沒出資，赴美投資都是台積電以及其他半導體企業，以台積電為例，至2036年仍有八成製程會留在台灣，所謂掏空台灣、花費幾兆元全都是幻想和政治口水，沒有相信的理由。

(圖片來源：三立新聞網、新聞放鞭炮)

