台積電赴美蓋5廠換15％關稅？專家曝殘酷現實：沒人這麼天真

《紐約時報》近日報導指出，台美雙方已接近達成一項關稅協議，美國擬將對台灣商品進口關稅降至15％，條件則是由台積電擴大對美投資、再興建5座晶圓廠。消息曝光引發各方關注，台積電則對此消息不置評。淡江大學全球政治經濟學系教授包正豪13日直言，若相關報導屬實，「犧牲的不是單一產業，而是整個台灣」。

針對紐時報導，政院經貿辦以新聞稿回應稱，爭取關稅優惠不疊加是方向，台美也大致有共識，並重申以台灣模式投資美國。但經貿辦未提及台積電等加碼設廠一事。惟在野黨批評仍多，國民黨主席鄭麗文13日赴前總統蔣經國逝世38週年頭寮謁陵時受訪表示，台美關稅談判已進行超過一年，卻從頭到尾毫無對外說明，政府既未向國會報告，也未向社會大眾交代，相關產業更未被納入討論與溝通，「整個台灣社會都被蒙在鼓裡」，形同任人宰割、任人處置。

廣告 廣告

鄭麗文質疑，關稅談判細節只能透過國際媒體甚至小道消息拼湊，台灣官方至今沒有任何正式說法，令人懷疑台灣是否仍是一個民主自由的社會。她反問，台灣究竟在談判中做出哪些折衝與讓步？《紐約時報》披露的內容是否已成為最終權威訊息？若台灣只能被動承受結果，這才是對國家尊嚴與實質利益最大的傷害。

淡江大學全球政治經濟學系教授包正豪也直言，若相關報導屬實，「犧牲的不是單一產業，而是整個台灣」。他指出，這等同於將自身安全全面交付給一個「未必值得信賴的政府」，並強調美國過去出賣盟友並非首次，現在之所以重視台灣，關鍵在於台積電仍在台灣；一旦關鍵產業全面移往美國，台灣的重要性勢必下降，「沒有人會做這麼天真的事，這說穿了就是賣台。」

【看原文連結】