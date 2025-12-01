台積電赴美設廠也沒用！ 英特爾前CEO基辛格：無助降低晶片依賴

英特爾前執行長基辛格提到，英特爾衰敗的程度，超出他的想像。

美國晶片大廠「英特爾」前執行長基辛格，在接受英國金融時報專訪時表示，除非「經濟版圖位移」，否則台積電赴美設廠，無助降低晶片製造對亞洲的依賴。基辛格也透露，他在2021年接掌英特爾之後，才驚覺英特爾內部的衰敗程度「超乎想像」。（AI報導）

基辛格在專訪中提到，他2021年重返英特爾，並出任執行長後，希望以代工晶片重拾晶片製造領先地位，卻一直等不到大客戶。基辛格認為，主要原因在於：英特爾內部的衰敗程度，比他所認知的，更深也更嚴重。

基辛格透露，在他回鍋的前五年，英特爾沒有任何一項產品準時交貨，完全沒有「基本紀律」，彷彿連晶片工程也不會做了。

而目前晶片大多在亞洲製造，美國為了減少依賴亞洲，正推動重建晶片製造業。基辛格表示，即便台積電亞利桑那州新廠落成，也無法改變美國晶片依賴亞洲的現狀。基辛格認為，必須出現「經濟版圖位移」，情況才會改變。不過，基辛格對美國政府日前取得英特爾一成股權，持開放態度，前提是這有助於英特爾獲得成功。（以上新聞由葉柏毅編輯，AI播報）