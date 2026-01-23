台積電赴美設廠! 鳳凰城市長.眾議員接連訪台

政治中心／楊思敏、戴亞倫 台北報導

台美關係持續深化，尤其美國亞利桑納州，因為台積電前往設廠，雙方交流更密切。先是鳳凰城市長蓋耶哥一月中訪台，同樣來自亞利桑那的民主黨眾議員蓋耶哥，也是市長的前夫，接棒來台，週五先拜訪台積電，總統賴清德也親自接見。

美國民主黨參議員魯本．蓋耶哥：「亞利桑那已經出現改變，因為台灣，成為一流的科技州。」

來自美國亞利桑那的民主黨聯邦眾議員"蓋耶哥"訪台，強調台積電赴美設廠，大大改變當地經濟。這次訪台，一早先拜訪台積電，下午總統賴清德也親自接見。

總統賴清德：「台積電前往亞利桑那州投資，也是台灣美國，產業合作的代表性成果，也將持續深化台美的關係，（參議員）長期關注國際安全，與印太情勢，更多是在國防授權法案中，推動友台條文。」

蓋耶哥：「華府參議員們都關注到，總統您提出的國防預算，美國兩黨依然有，也將持續維持，支持台灣獨立性的立場，我們拒絕，其他試圖干預台灣的國家，以明顯或暗中方式壓迫。」





蓋耶哥2018年還是眾議員，就擔任"國會台灣連線"成員，對台友好，支持台灣參與"國際民航組織"和"國際刑警組織"。2024選上參議員，目前是"國土安全與政府事務委員會"成員。蓋耶哥堅定挺台，更大讚台積電赴美投資，是台美合作最好的展現。

蓋耶哥：「很棒的合作，它真的讓亞利桑那，美國西南部與台灣更靠近，亞利桑那政府，試圖找到更有效率的方式，設置更多工業園區，對於小型供應商是有必要的，不單單只是在晶片，其他公司也在尋求，與台灣有更多的合作。」





台積電落腳亞利桑那，還有了直飛航班，雙方交流更方便。

美國鳳凰城市長凱特．蓋耶哥（1.14）：「我們都知道，台積電的成功，就是鳳凰城的成功。」

一個多星期前，同樣來自亞利桑那的鳳凰城市長凱特蓋耶哥，就是眾議員蓋耶哥的前妻，和從政路上的夥伴，即使雙方分開後，仍會互相站台。兩人接力訪台，持續深化與台灣的情誼。





