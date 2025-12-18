台積電赴美 國科會：N-2原則審查確保領先技術留台

（中央社記者趙敏雅台北18日電）台積電赴美投資引關注，民眾黨立委劉書彬關切，政府是否有相關機制，確保核心研發技術留在台灣。國科會副主委林法正表示，每年都會滾動檢討國家核心關鍵技術清單，政府也有明確規範，採N-2原則，也就是落後2代的技術才能出海。

林法正今天列席立法院教育及文化委員會，就「從福衛八號成功升空：我國太空產業發展、科研推動與人才培育策略」進行專題報告，並備質詢。立委劉書彬關心政府如何保護半導體產業核心研發技術。

林法正表示，已訂定國家核心關鍵技術清單，凡屬關鍵技術項目，相關參與人員均加以管制，每年都會滾動式檢討，包含管制對象、規格都會納入討論，經濟部也會依此限制產品與技術出口。

林法正說，目前政府有明確規範，採N-2原則，也就是落後2代的技術才能出海，確保領先技術留台灣，例如台積電若在台灣發展1.2奈米或1.4奈米，才會允許1.6奈米出去。他指出，台積電大部分研發人力都在台灣，也配合相關規範。

經濟部產業發展署副署長鄒宇新補充，台積電未來赴美，會經過相關法規審核，若投資規模達一定門檻，須經過經濟部投資審議委員會審議，審查內容除產業影響外，也納入國家安全考量。目前在半導體領域，14奈米以下相關製程都被列為關鍵技術，涵蓋設備與材料。（編輯：潘羿菁）1141218