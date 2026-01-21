台積電赴美！林智群揭母遭某電子廠裁員：才是掏空台灣

這幾年台灣半導體產業成為全球焦點，台積電的一舉一動更是牽動國人的神經。（圖／東森新聞）





這幾年台灣半導體產業成為全球焦點，台積電的一舉一動更是牽動國人的神經。尤其是關於「台積電去美國設廠」的爭議，在社群平台上吵得不可開交。知名律師林智群對此在臉書發文，用自己母親過去在某電子廠工作被資遣的往事做對比，狠批那些高喊「掏空論」的人邏輯奇怪。

律師憶母親遭資遣往事

林智群在貼文中感性回憶，大約25年前他的母親在某電子廠工作了幾十年，沒想到公司突然一聲令下，將整個廠房撤掉並資遣所有員工，原因是老闆為了更低廉的人工成本決定「西進大陸」。林智群直言，這種帶走技術、收掉在地就業機會的行為才叫作掏空台灣。對比之下，台積電不僅在台灣沒有裁員，反而持續擴廠增加就業，就算到美國設廠，也是帶著台灣工程師過去闖天下，本質上完全不同。

台積電全球佈局的必然性

針對外界對台積電股權與技術來源的質疑，林智群也列出具體數據來說明。他指出台積電的股權有70%是由外資持有，核心技術有一半來自美國與荷蘭，客戶端更有70%來自美國市場。在這樣的產業結構下，去美國設廠是極為合理的商業佈局。他也諷刺地表示，當年有人主張把台積電賣給中國紫光，或去上海設廠時，這些批評者不說掏空，現在台積電去美國投資，卻被貼上掏空的標籤，這樣的邏輯實在令人費解。

廣告 廣告

股東與市場高度看好

對於部分人士對台積電海外投資的看衰，林智群直接用股價數字說話。他提到自從台積電宣布赴美設廠以來，股價從800元一路飆漲到目前的1700元，這顯示投資市場與廣大股東對這項策略投下了信任票。他強烈建議那些對台積電佈局不滿的人，與其在網路上打嘴鼓，不如直接用錢去放空台積電試試看，痛批「不敢用自己的錢真槍實彈，都是嘴炮」。

更多東森新聞報導

赴美投資2500億哪來？ 國發會邀9大行庫組「國家隊」

台積電：依客戶需求擴大投資美國 最先進製程留台灣

台積電擴大在美投資成「美積電」？經濟部聲明：像在開分店

