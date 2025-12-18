台積電跌破季線「還能買？」 法人揭2利空夾擊「這天前」快卡位

記者許雅惠／台北報導

「護國神山」台積電（2330）近日股價遭遇亂流，失守被市場視為「生命線」的季線支撐，全台百萬股民心慌慌「現在還能不能買？」掀起討論。對此，法人直言台積電正受到「兩大利空」夾擊，導致股價回檔消化壓力，但也拋出定心丸，強調後頭還有「兩大利多」撐腰，現在的反彈拉回，正是提前卡位明年行情的絕佳時機。

衝不破1500大關！

台積電失守季線回顧近期走勢，台積電於10月31日才剛衝上1,525元刷新歷史天價，隨後陷入高檔震盪。雖然12月一度上攻至1,515元，但1,500元大關始終「站不穩」，近期賣壓再度湧現，股價一路下探，正式跌破季線。

兩大利空夾擊！

為何股價走弱？統一投顧董事長黎方國分析，台積電近期股價疲軟，主要受兩大短線利空影響：

AI泡沫疑慮： 市場對AI產業前景出現雜音，加上美股費城半導體指數重挫，引發連動。

12月營收恐回落： 市場預期台積電12月營收將較11月下滑，保守情緒已提前反映在股價上。

專家：明年有「重量級利多」這天前是買點

面對「破線」是否要進場？黎方國指出，台積電基本面依然強勁，接下來有兩大重頭戲值得期待：

1月15日法說會： 預料將釋出正面訊息，且2024全年財報可望創下佳績。

資本支出看旺： 市場預期台積電將擴大明年資本支出，顯示營運成長動能毫無退火跡象。

黎方國強調，目前股價跌破季線是在「消化利空」，對於中長線投資人而言，這反而是分批布局的機會。他建議，投資人可考慮在明年1月10日之前採取「逢低布局」策略，提前卡位法說會與明年首季的噴發行情。

台積電18日走勢圖（圖／翻攝自yahoo！股市）

