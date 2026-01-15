台積電跌破1700元 市值失守44兆元

（中央社記者張建中新竹15日電）晶圓代工廠台積電法人說明會將於下午登場，隨著美股下跌，台積電美國存託憑證（ADR）收跌逾1%，台積電今天股價走弱，開盤跌破1700元關卡，滑落至1685元，下跌25元，市值跌破新台幣44兆元關卡。

眾所矚目的台積電法說會即將於下午登場，台積電為全球晶圓代工龍頭廠，並是人工智慧（AI）晶片主要代工廠，釋出的營運展望備受關注，為市場研判產業景氣風向球與AI市況的關鍵指標。

市場預期，受惠AI強勁需求，台積電2026年第1季營運表現可望淡季不淡，2026年業績應可維持成長態勢，將再創歷史新高。此外，因應客戶強勁需求，台積電將擴大投資擴產。

台積電加碼美國投資建廠消息頻傳，台積電美國設廠計畫及日本、德國投資建廠最新進度，將是投資人關注的焦點。

台積電法說會前外資連日賣超，投信及自營商則買多賣少，呈現土洋法人對作局面。台積電今天股價走弱，開盤跳空達1685元，下跌25元，市值滑落至43.69兆元，影響大盤約200點。（編輯：張良知）1150115