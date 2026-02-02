台積電跌、記憶體族群重挫 台股盤中跌逾600點
（中央社記者潘智義台北2日電）美股費半指數上週五跌3.87%，台積電盤中跌30元，加上記憶體族群殺低，台股今天盤中挫逾600點至31404.54點。
10時13分左右，加權指數達31440.22點，跌623.53點，跌幅1.94%，成交金額新台幣4002.79億元。
台積電盤中跌30元至1745元，鴻海為215元，下挫5.5元，台達電達1160元，跌60元。
記憶體廠華邦電盤中摜至跌停價116元；南亞科跌32元達294.5元，逼近跌停。
低軌衛星零件供應商昇達科逆勢上揚，盤中達1135元，漲40元，漲幅3.65%，網通廠啟碁上揚6.21%至196.5元，印刷電路板廠華通達178元，漲5.32%。
散熱族群奇鋐今天也逆勢上揚，盤中達1495元，漲2.39%，雙鴻949元，漲4.28%；不過，建準最低138.5元，下挫3.14%，富世達開低走高，至1445元。
半導體特用化學廠台特化盤中達328.5元，漲2.81%。
筆電股反彈，宏碁盤中攻上27.6元漲停板，華碩上揚0.81%。（編輯：張均懋）1150202
其他人也在看
【Yahoo早盤】台股跌逾600點失守3萬2大關...分析師呂漢威：守住「這」點位無須悲觀
美國總通川普提名偏鷹派華許（Kevin Warsh）為下任聯準會主席後，黃金、白銀隨即分別崩跌11%、31%，加密幣與美股同步拉回。台股指數2日以下跌55.29點、32,008.46點開出後賣壓迅速湧現，盤中一度重挫473.6點至31,590.15點，失守3萬2千點整數關卡，並跌破5日與10日線。資深證券分析師呂漢威指出，短線關鍵看能否守住月線約31,395點附近，只要支撐未破，台股仍屬高檔震盪整理格局，無須過度悲觀。Yahoo股市 ・ 1 小時前 ・ 7則留言
目標價砍到108元引爆賣壓！外資恐慌跳車？「記憶體大廠」爆近10萬量下殺逾9%
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導台股今（2）日早盤受到美股上週五全面收黑影響，加權指數以32,008.46點開出，較前一交易日下跌55.29點，隨後賣壓持續擴大，...FTNN新聞網 ・ 1 小時前 ・ 6則留言
費半跌近4%！台股剉咧等 專家指周一操作方向
受到美國聯準會（Fed）提名新人選利空影響，華爾街股市30日震盪走低，四大指數全面收黑。台積電ADR下跌8.99美元、跌幅2.65％，市場預期將拖累台股科技族群，明（2）日補跌壓力升高。中天新聞網 ・ 14 小時前 ・ 32則留言
大摩很看衰！這檔「1週收黑4天」三大法人齊丟6.1萬張 八大公股反向輸血1.3億元
[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導台股加權指數上週（01/26～01/30）勁揚102.24點，收在32063.75點，週漲幅0.32%。針對記憶體族群走高，摩根士丹利（大摩）日...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 3則留言
EPS預估遭下修！「這檔」目標價喊108元 三大法人狠砍2.9萬張失血37.3億
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導台股本週（01/26～01/30）加權指數小幅走高，累計上漲102.24點，週線收在32063.75點，漲幅0.32%。從籌碼面觀察，證交所盤後...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 4則留言
最強記憶體！超車旺宏、晶豪科！「這檔三星夥伴」笑納百億訂單 5天炸噴57.8%外資天天寵
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導全球記憶體市場爆發缺貨潮，記憶體族群續強，非揮發性記憶體整合元件領導廠商旺宏（2337）週漲（1月26日至30日）33.91%；利基...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 6則留言
2月除息ETF登場 美三大就業指標出爐 投資人關注Fed利率路徑 外匯存底、外資淨匯入數據將揭曉｜投資早知道
本周【投資早知道】聚焦在2月除息ETF登場，債券型年化配息率最高達9%；美三大就業指標出爐，投資人關注Fed利率路徑；以及外匯存底、外資淨匯入數據將揭曉，台股投資人緊盯資金動能。Yahoo財經編輯室 ・ 23 小時前 ・ 發表留言
台股封關抱股過年還是賣？ 專家建議「這樣做」
美股主要指數表現，道瓊指數下跌179.09點 ，收至48892.47點；納斯達克指數下跌223.305點，收在23461.816點；S&P 500指數下跌29.98點，收報6939.03點；費城半導體指數下跌321.917點，收至7998.473點；NYSE FANG＋指數下跌134.13點，收15335.49點。台股30日電子、金融和傳...CTWANT ・ 21 小時前 ・ 11則留言
收購題材點燃！「半導體元件廠」開盤即攻頂高掛逾3萬張買單 10檔個股逆勢漲停
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導美股四大指數上週五（1/30）全面走跌，其中費城半導體指數重摔321.92點。台股加權指數今（2）日則是跟隨疲軟，開盤下跌55.2...FTNN新聞網 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
你踩雷了嗎？「這2檔週跌最兇」5天蒸發逾22% 外資撿便宜「3連敲1檔」
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導台股衝破3萬2千點！上週（1月26日至30日）收在32,063.75點，週漲102.24點（+0.32%），上櫃上市公司共有擎亞（8096）、東典光...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 1則留言
熱門股／旺宏後起直追！ 大摩記憶體報告一次看
摩根士丹利最新半導體報告指出，成熟製程記憶體產業已進入上升循環第三季，資金將轉向股價落後族群。報告重申華邦電為首選，目標價130元；南亞科雖財測低於預期，但被視為進場點，目標價298元。大摩同步調升旺宏目標價至93元，因其延後3D NOR研發，轉攻eMMC滿載產能，預期2026年Q1獲利顯著轉強。力積電目標價上修至77元，受惠與美光合作切入HBM後段商機及資產處分，2026年EPS上看8.31元。然力積電面臨中國同業競爭加劇及消費性電子需求疲軟風險，需留意毛利率波動。此報告為記憶體市場後市提供關鍵洞察。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1則留言
【黃仁勳兆元宴2】AI鍍金！20檔「兆元宴概念股」平均上漲34% 「這4家」翻倍最狂
AI霸主輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今（31）日晚間將再度舉辦「兆元宴」，邀請台灣AI供應鏈關鍵合作夥伴共進晚餐。隨著參與企業家數持續擴大，這場餐敘也成為市場觀察輝達AI戰略推進與供應鏈布局的關鍵風向球。《Yahoo股市》統計20檔曾參與兆元宴的上市櫃公司，自首次參加以來至2026年1月30日止，股價平均上漲34%，其中更有4家公司股價翻倍飛揚，表現亮眼。Yahoo股市 ・ 1 天前 ・ 8則留言
記憶體摔一片！華邦電等5檔打到跌停版 分析師1理由：逢低買但別重壓
記憶體族群受到美股拖累，今（2）日出現集體拉回，開盤不到1小時，包括DRAM雙雄南亞科（2408）重挫逾9%、華邦電（2344）等5檔遭打入跌停版，成台股重災區。分析師表示，目前可以考慮逢低布局，但留意農曆年前，短線上的波動會相對較大，因此不建議在此時重壓大筆資金。Yahoo股市 ・ 54 分鐘前 ・ 2則留言
目標價喊上550元！「矽晶圓廠」EPS上看26.85元 AI、記憶體、先進製程爆量需求點火
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導受惠於AI、記憶體、先進製程市場保持旺盛，矽晶圓需求有望在今年強勢回熱，並於明年持續成長，指標廠環球晶（6488）預計能...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
台股前線／明開盤上沖下洗？ 「一指標」投資人必看
PGIM保德信基金經理人郭明玉分析，台股雖近期漲多拉回，技術面仍強勢，指數站穩10日均線，受多方題材支撐。然季年線乖離率偏高、下跌家數多於上漲，凸顯強中透弱，加上地緣政治及春節資金需求，短期波動恐加劇。下週美股超級財報週，AI大廠財報將牽動台股供應鏈情緒。產業面，微軟Maia 200推升自研晶片熱潮，雲端業者與晶圓代工龍頭深化先進製程合作，相關設備、材料廠皆受惠。展望未來，先進製程擴產循環將放大獲利動能，全球CSP擴大AI投資，台灣供應鏈全面受惠。預估台廠2026年獲利有望年增20%，本益比上修至19-20倍，推升台股指數創新高。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 1則留言
低軌衛星、矽光子飆沒停！這「記憶體指標廠」90天猛漲312%被盯上 光聖、亞光同列21檔注意股
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股加權指數上週五（1/30）終場以32063.75點作收，重挫472.52點、跌幅1.45%，證交所公布21檔注意股，包括記憶體族群南亞科...FTNN新聞網 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
黃金暴跌銀樓爆滿！ 投資人趕「周一新牌價」前搶買
國際黃金價格周四創歷史天價，每盎司5594美元，接著一夜暴跌近10%，跌到4892美元；銀樓牌價也回落2萬元以下。但因為多數投資人認為，長線金價仍看漲，由於銀樓公會，會在周一10點40更換新牌價，不少人紛紛到銀樓搶買黃金，價格每錢跟星期四相比，就便宜了兩千多塊。 #黃金價格 #暴跌 #銀樓 #牌價 #投資 #搶購東森新聞影音 ・ 14 小時前 ・ 9則留言
開盤／美元指數狂飆資金出逃！台股跳空大跌467點 台積電重摔25元
開盤三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 3則留言
擴張夢碎？甲骨文傳將重組裁員3萬人 千億美金缺口引發銀行撤資
曾經意氣風發布局 AI 版圖的資料庫龍頭甲骨文（Oracle），近期正深陷財務與信任雙重危機。隨著股價自高點重挫逾 50%、市值慘遭腰斬，市場傳出該公司為了彌補驚人的資本支出黑洞，正研議裁撤 2 至 3 萬名員工，甚至不排除出售當初重金收購的醫療事業體。銀行界對於甲骨文的融資態度轉向保守，恐讓其龐大的資料中心建置計畫面臨停擺。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 發表留言
為何黃金價格2天崩跌12%？蔡正元揭投機盤內幕：同一批人撈了不少
美國總統川普提名前聯準會理事華許擔任聯準會（Fed）主席後，導致金、銀等貴金屬價格雪崩，黃金價格更是在短短兩天內崩跌近12%，引發外界關注。對此，前立委蔡正元在節目《中天辣晚報》透露，投機盤中已有大量獲利者急著下車，賣盤、買盤同時強勁，顯然是同一批資金反覆操作，這一波撈了不少。美國總統川普宣布前聯準會（Fed）理事華許接任5月將卸任的聯準會主席鮑爾，消息一......風傳媒 ・ 21 小時前 ・ 7則留言