台積電跌20元 台股下跌347點 暫時失守3萬2
受到費半重挫4.36%影響，台股開盤重挫347點，暫時失守32000大關，從影響指數權值股觀察，台積電（2330）早盤來到1765元，下跌20元，跌幅1.12%，鴻海（2317）早盤來到217元，下跌2元，跌幅0.91%，聯發科（2454）早盤則來到1745元，下跌55元，跌幅3.05%。
昨日才回神反攻的記憶體，受到美光與Sandisk重挫拖累，華邦電、南亞科開盤下跌逾6%，來到102元、279元，力積電來到64元，跌幅2.43%，旺宏則來到87.3元，跌幅逾3%。
（封面圖／東森新聞）
4檔股票今起列處置股 年後才能「出關」
