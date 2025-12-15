台積電跌30元收1450元 台股終場跌331點

▲台北股市今（15）日終場下跌331.08點或27866.94點，收在27866.94點。（圖／NOWNEWS資料照片）

[NOWnews今日新聞] 美國股市上週五全數走跌，其中費半指數重挫逾5%，拖累台北股市今（15）日開盤下跌78.23點、來到28119.79點，早盤最低至27684.87點，失守28000點關卡，終場下跌331.08點或27866.94點，收在27866.94點，跌破10日線，成交量為4367.78億元。

中小型股表現更加強勁，櫃買指數開盤下跌0.48點、來到264.89點，盤中數度翻紅，可惜空方還是略勝一籌，終場下跌0.21點或0.08%，收在265.16點，日K連2紅，5日、10日線失而復得，成交量為1139.82億元。

今日成交量排行榜前五名為：華邦電、華東、力積電、旺宏、台新新光金；成交值排行榜前五名為：台積電、華邦電、聯發科、華城、華東。

權值股多數走低，權王台積電開低走低，今日以1450元盤下開出，盤中最低來到1445元，終場下跌30元或2.03%，收在1450元，拖累大盤指數就有242點；鴻海以221元盤下開出，隨後最低一度來到220.5元，終場下跌5.5元或2.42%，收在221.5元，拖累大盤指數就有24點。

PCB概念股同步走低，台虹下跌逾5%，毅嘉下跌逾4%，台玻、高技、景碩、榮科下跌逾3%，銘旺科、健鼎、金像電、立誠、建榮、台燿、南電下跌逾2%。

半導體族群賣壓相對重，華邦電、矽格、弘塑、威盛下跌逾4%，日月光投控、華泰、京元電子、同欣電、創意下跌逾3%，典範、台星科、晶心科下跌逾2%。

不過，不少族群逆勢走高，台積電雖然遇壓，但設備股卻有買單搶進，台灣精材、巨漢攻上漲停板，聚賢研發-創上漲逾7%，亞翔、暉盛-創上漲逾5%，科嶠上漲逾4%，光罩、陽程上漲逾3%。

此外，今日資金也開始流出電子股，盤中成交比重一度跌落7成，顯示出非電族群交易氣氛熱絡，航運股逆勢走高，龍德造船攻上漲停價135.5元，裕民、長榮航太上漲逾3%，台船上漲逾2%，華航、漢翔、慧洋-KY、長榮航、新興上漲逾1%。

軍工概念股也逆勢走高，環天科、東典、昇貿、龍德造船攻上漲停板，雷虎、事欣科、仲琦、長榮航太上漲逾3%。

節能概念股也受到資金青睞，茂迪、天方能源、聯合再生、元晶攻上漲停板，樂事綠能上漲逾7%，泓德能源、森崴能源上漲逾4%，達能上漲逾3%。

