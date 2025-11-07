台積電跌5元 台股下跌248點、收27651點

▲台北股市今（7）日終場下跌248.04點或0.89%，收在27651.41點。（圖／NOWNEWS資料照片）

[NOWnews今日新聞] 數據顯示美國10月民間企業裁員惡化，美國股市週四遭到拋售，四大指數全數收黑，其中費半指數下跌逾2%，拖累台北股市今（7）日開盤下跌80.91點、來到27819.54點，隨後皆在盤下震盪，終場下跌248.04點或0.89%，收在27651.41點，日K連4黑，並且跌破月線關卡，成交量為4690.2億元。

此外，台股今日收週線，本週累計下跌581.94點或2.06%，週K結束連5紅。

中小型股同步走低，櫃買指數開盤下跌0.12點、來到261.99點，終場下跌3.25點或1.24%，收在258.86點，成交量為1126.36億元。今日個股成交量排行榜前五名為：中石化、旺宏、南亞科、華東、富喬；個股成交值排行榜前五名為：南亞科、台積電、旺宏、尖點、鴻海。

權值股多數走低，權王台積電以1460元盤下開出，盤中最低一度來到1455元，終場下跌5元或0.34%，收在1460元，拖累大盤指數就有40點；鴻海早盤一度翻紅，不過仍不敵賣壓，最後一盤爆出3413張賣單，終場收在最低價244元，下跌4元或1.61%，拖累大盤指數就有18點。

台積電概念股同步壓盤，濾能、京鼎被打到跌停板，昇陽半導體、萬潤、穎崴、雍智、達興材料下跌逾4%，志聖、世禾、欣銓、環球晶、長興下跌逾3%。

PCB族群同步走低，台郡被打到跌停價56.7元，達航科技下跌逾8%，富喬下跌逾6%，台光電、榮科、健鼎下跌逾5%，建榮、台玻、台燿下跌逾4%。

AI概念股同步走弱，緯穎、台光電、川湖下跌逾5%，智邦下跌逾4%，東友、緯創、AMAX-KY、神達下跌逾3%，金像電、嘉澤、研華、世芯-KY、技嘉、仁寶、華碩、宏碁、雙鴻、聯發科、信驊、廣達、奇鋐下跌逾2%。

不過記憶體族群相對抗跌，漲跌互見，華邦電被分盤交易，今日下跌逾1%，南亞科下跌不到1%，但旺宏逆勢上漲逾2%。模組廠表現更是亮眼，創見、品安、宇瞻、商丞攻上漲停板，凌航上漲逾9%，廣穎上漲逾5%。

此外，今日傳產族群也相對抗跌，塑化股持續走高，勝悅-KY攻上漲停價6.6元，台塑化上漲逾4%，台塑上漲逾3%，台化、南亞、亞聚上漲逾2%。

紡織類股也逆勢走高，儒鴻攻上漲停價447.5元，聚陽上漲逾6%，新紡上漲逾2%，郡都開發、光隆、集盛、振大環球、竣邦-KY、首利上漲逾1%。

生技股也有買單挹注，高端疫苗、健亞攻上漲停板，基亞上漲逾7%，松瑞藥上漲逾4%，麗豐-KY、羅麗芬-KY上漲逾3%，云辰、浩宇生醫、邦特、昱展新藥、德英、欣大健康、長佳智能上漲逾2%。

