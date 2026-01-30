台積電躋身全球前50！全球500大品牌出爐 台灣4企業上榜

​台積電在技術上領先全球，產能又具關鍵地位，深刻影響全球晶片供應鏈，因此被視為左右世界經濟走向的重要力量。根據英國品牌價值評估機構《Brand Finance》近日公布的「2026全球500大品牌」（Brand Finance Global 500 2026），台積電排名第47名，此外，還有3家台灣企業也上榜。

最新排名顯示，今年全球前四大品牌維持不變，依序為蘋果、微軟、Google與亞馬遜。而輝達則從第9名躍升至第5名，擠下原本的第5名沃爾瑪，甚至超越抖音、臉書與三星集團等企業。

今年冠軍由Apple奪得，其品牌價值較去年成長6%，達6076億美元，蟬聯全球最有價值品牌。雖然硬體業務的成長幅度趨於穩健，但Apple透過服務業務持續強化生態系統，包括廣告、雲端服務與App Store的成長，支撐整體表現；同時，美洲、歐洲與亞太市場的穩定需求，也進一步鞏固了其全球規模與抗風險能力。

另外，今年共有4家台灣企業進入全球500大品牌。台積電品牌價值成長15.1%，達394.08億美元（約新台幣1.23兆元），排名第47名；國泰人壽從第487名上升至第407名；中信金控首次入列，位居第418名；聯發科則從488名上升至451名。

