台積電追加！ 在台增建3座2奈米廠「地點曝光」

供應鏈盛傳，台積電已與國科會等單位會商，評估在台灣再增建3座2奈米廠。

台積電（2330）人工智慧（AI）晶片訂單激增，產能供不應求。媒體今（25）日報導，台積電計劃在台灣再投資增建3座2奈米廠，應對急速增加的訂單。根據供應鏈消息，地點可能落在台南南科特定區。

台積電已在竹科及高雄楠梓規劃7座2奈米廠，仍無法滿足市場需求。《自由時報》報導，台積電預計在台灣再投資建3座2奈米廠，地點屬意台南市政府正推動的「南科特定區開發區區塊區段徵收計畫」，其中又以A區約40公頃用地，被視為最適合晶圓廠的基地，建廠時程可能還要看用地取得、環評等後續作業程序而定，最快有機會明年動土，總投資金額上看9000億元。

台積電表示，持續在台灣投資先進製程，台中A14廠區已動工，將持續與科學園區管理局合作評估適合半導體建廠的用地，至於新增建廠的細節，以官方公告為準，但政府相關單位迄未透露更多資訊。

