台積電退休研發大將疑帶槍投靠 台高檢署智財分署主動分案追查

台積電前技術研發暨企業策略發展資深副總經理羅唯仁於今年7月底退休，10月底即傳出轉任競爭對手英特爾，擔任研發副總一職，引發業界震驚與關注。近日有媒體報導，羅唯仁在退休前，曾利用高階主管職權，要求下屬製作2奈米、A16、A14等先進製程的技術簡報，並疑似攜帶相關機密資料離職。對此，台高檢署智財分署已主動分案偵辦，釐清是否及不法。

羅唯仁從台積電退休後，9月中旬獲選工研院新科院士。他致詞時，頻頻推崇台積電創辦人張忠謀，提到張忠謀建立了一個睿智創新的平台，許許多多的客戶與台積電一起成長茁壯，創造了精彩的雙贏，輝達就是一個廣為流傳的傳奇故事。

他也提到，台積電前後16萬名員工，本著用心敬業的態度，以「One Team」方式做出眾志成城、積沙成塔的貢獻，這群人是值得記住的無名英雄。

據悉，羅唯仁在台積電服務21年，歷任多個營運與研發高階職位，對公司內部技術與生產流程有深入了解。若其攜帶機密資料至英特爾，可能對該公司提升生產良率與推動晶圓代工業務形成助力。然而，由於台積電與英特爾製程技術節點不同，部分業界人士認為，即便羅唯仁掌握相關資料，其實際價值仍有待評估。

針對此事，台積電正蒐證中同時評估是否提出告訴。英特爾方面對此不予置評，僅表示人事動態若無公開發布，將不對外透露細節。經濟部長龔明鑫則表示，目前已請相關單位介入了解，但具體情況仍需由台積電自行說明。

台高檢署則表示，智財分署己在今(11/18)日將案件列為他字案進行調查，以釐清是否涉及《營業秘密法》、《國安法》或其他不法情事。

