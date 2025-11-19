台積電退休老將傳洩密 龔明鑫：釐清是否涉國安疑慮

在台積電任職21年、退休的技術研發暨企業策略發展資深副總經理羅唯仁，傳出回鍋英特爾，還帶走台積電內部機密文件，引發核心技術恐遭外流疑慮，對此，經濟部長龔明鑫表示，高檢署已展開調查，經濟部將配合說明核心關鍵技術的管制方式，提供是否有涉及國安的疑慮。

羅唯仁今年7月從台積電退休，傳聞他又回鍋英特爾擔任研發要職，且離職前要求下屬簡報，同時影印大批2奈米等先進製程的技術機密帶走，台積電正在進行蒐證，台灣高檢署也已分案偵辦，釐清是否有無違反國安法或營業秘密法等行為。

龔明鑫今（19）天出席立法院經濟委員會報告「中油三接案第二期遭檢舉浮報工程款項爭議」案，並於會前接受訪問，針對本案，龔明鑫表示，這件事情分三個層次來看，分別是國家安全議題、整體產業利益以及個別廠商損失。

國家安全層次方面，龔明鑫指出，高檢署已經開始調查，經濟部將配合說明核心關鍵技術的管制方式，提供是否有涉及國安疑慮。而企業本身個別利益部分，經濟部充分尊重台積電是否提出營業秘密訴訟，若需要協助，經濟部將盡量予以協助。

至於整體產業的利益上，經濟部也將密切觀察此事是否損及台灣半導體產業生態鏈及客戶關係，會充分、持續注意相關情勢發展。媒體追問，政府在防範技術外流措施上，是否已做到滴水不漏？龔明鑫回應，目前已建立相關機制，也會隨時更新核心關鍵技術範圍。

