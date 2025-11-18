台積電退休老將傳「帶走2奈米機密」投靠英特爾 經濟部派人了解

台積電傳出先進製程機密外洩，疑是前資深副總經理羅唯仁帶走大批關鍵資料。（資料畫面）

台積電前資深副總經理羅唯仁今年7月底退休，傳出他帶走大批2奈米、A16、A14奈米等先進製程機密資料，回鍋英特爾擔任研發副總，引發外界擔憂護國神山關鍵技術外洩。經濟部長龔明鑫今（18日）被問及此事，先尷尬笑了幾聲，坦言今早已請經濟部同仁去了解狀況，但還是要由台積電對外說明，也算是尊重。

業界盛傳羅唯仁退休前，動用高階主管職權影印大批2奈米、A16、A14奈米等先進製程技術機密資料，還要求下屬進行簡報，將這些關鍵技術資料帶走，台積電目前正在蒐證，準備對他有所動作。對此，英特爾不回應傳言，未予證實；台積電目前尚未回應。

廣告 廣告

龔明鑫今天下午出席「2025國家藥物科技研究發展獎頒獎典禮」，會前被問到是否已掌握台積電疑似外洩機敏資料一事？龔明鑫有些表情尷尬表示：「我想這樣，因為今天早上也有請同仁去了解實際的狀況，但實際的狀況，我覺得啦，這個還是要由公司（台積電）來對外說明比較好，也算是尊重他們，好不好？謝謝，謝謝。」隨即倉促結束受訪。

傳出羅唯仁離開台積電到跳槽英特爾僅約3個月，外界質疑他為何沒有受到競業合約束縛，據悉台積電通常會跟退休或離職主管簽競業禁止合約，限定18個月內不得到競爭同業工作，期間還會給予半薪，但傳說羅唯仁並沒有簽競業禁止合約，還有美國籍身分，國安法或相關法律難以限制。





更多《鏡新聞》報導

主動到案卻「否認閃兵」 薛仕凌、阿達：僅跟集團首腦聯絡

桃猿4將直播提「吃蛆、被炒」狠酸球團 應援團長Aby：屬個人行為

普發1萬親子決裂！青少年為錢扭打嗆父母「強盜」 怒喊告侵占