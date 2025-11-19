台積電退休老將傳「帶走2奈米機密」給英特爾 國科會主委說話了

前台積電資深副總羅唯仁疑似帶走2奈米製程相關資料，消息一出，引發產業界廣泛關注。對此，國科會主委吳誠文今（19）日表示，目前台積電仍在進行內部調查，相關細節應由公司對外說明。他同時強調，台積電研發架構龐大，技術並非單一員工能完整帶走，但防止機密流出仍相當重要，政府部門會全力協助。

吳誠文今日在國家科學及技術委員會第18次會議後受訪時，被問到羅唯仁疑似帶走先進製程資料一事。他指出，國科會已向台積電了解情況，目前台積電還在進行內部釐清程序，釐清之後，應由台積電跟外界報告。

廣告 廣告

吳誠文表示，檢調單位也已啟動調查，若羅唯仁涉及不法行為，除了可能面臨刑責外，台積電也會採取行動維護自身權益；但若羅唯仁僅帶走個人筆記，不構成損害且沒有牽涉違法行為，就不會有法律問題。此外，若羅唯仁涉及違反跟台積電的聘僱合約，要由台積電啟動追究程序。

吳誠文：政府也不樂見台積電任何機密外流

吳誠文強調，台積電研發人力超過萬人，各有專長，整體系統與技術並非外界想像中能輕易帶走、模仿，不過政府也不樂見台積電任何機密被外流，相關單位會協助台積電。

另外，吳誠文提到，先進半導體製程已被列入重點管制領域，涉及營業秘密的部分除須符合經濟部的相關審議規範外，若有不法行為，還可能觸犯國安法，相關刑責會更加嚴格。

更多風傳媒報導

