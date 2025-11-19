台積電退休老將把「先進製程」複製給英特爾？ 吳誠文：萬人研發成果難帶走

國科會主委吳誠文認為台積電技術難被複製。資料照片。李政龍攝



台積電前資深副總羅唯仁今年7月底退休後，轉任英特爾研發副總，傳出曾影印帶走大批2奈米等最先進製程技術機密，國科會主委吳誠文今天（11／19）表示，台積電目前還在釐清程序，但台積電萬人以上的研發成果、技術難以靠個人就完整複製帶走，政府也會提供相關協助。

吳誠文今天出席國家科學及技術委員會，媒體問到台積電相關新聞。吳誠文表示，國科會已向台積電方面了解，目前台積電還在進行內部釐清程序，釐清之後，應由台積電跟外界報告。

廣告 廣告

吳誠文強調檢調單位啟動調查，若羅唯仁真的涉及不法行為，除了刑責，台積電可能也會提出維護自身權益的相關做法，但若羅唯仁只帶走個人筆記，不構成損害且沒有牽涉違法行為，自然不會有法律問題。至於羅唯仁是否涉及違反跟台積電的聘僱合約，這方面則由台積電啟動追究程序。

英特爾是否會複製台積電2奈米等最先進製程？吳誠文強調，台積電研發人力超過萬人，每個人各有專長，整體系統與技術並非外界想像中能輕易帶走、模仿，不過政府也不樂見台積電任何機密被外流，相關單位會協助台積電。

另外，吳誠文也說，國科會負責管理國家核心關鍵技術項目，依據法規，政府補助達5成以上經費之國家核心關鍵技術研發項目，相關人員會受管制，若要前往中國必須進行申請，經過核准才能前往。

更多太報報導

79歲父悶死腦麻女「照顧近50年」也建請特赦 高院打臉：法院無權

Nana「42億元豪宅」遭搶匪持刀闖入 母女激烈搏鬥受傷送醫

尪車禍變植物人！老婆「詭懷3胎」還登記婚生子女 真相驚人