台積電送蘋果一份「專屬優惠禮」！大摩報告曝光：2奈米漲幅比別人更小

近期半導體業界面臨記憶體飆漲潮，同時台積電也正式邁入2奈米製程，讓各大科技巨頭的晶片成本持續上漲，外界也關注最終是否會導致產品漲價。而根據外媒《Wccftech》報導，大摩最新報告指出，蘋果成功爭取到台積電的優惠價，台積電對其晶片的漲幅，將低於其他先進製程客戶。

報導指出，蘋果完成一項重大布局，不僅已確保NAND快閃記憶體的供應，可一路支撐至2026年Q1，同時爭取到台積電相對優惠的代工報價；不過DRAM記憶體目前仍在進行談判，預料蘋果將面臨DRAM顯著漲價，使得下一代晶片A20的成本將增加約30%。

報導提到，摩根士丹利（大摩）近日完成針對台灣供應鏈的實地調查，其中值得注意的是，大摩發現蘋果從台積電爭取到的報價，漲價幅度比其他客戶還要低，報告指出，「台積電僅對蘋果的先進製程晶圓價格，調升個位數的百分點，漲幅小於其他先進製程客戶。」

報導表示，基於上述因素，大摩報告預期，蘋果即將推出、採用台積電2奈米製程的A20晶片，成本將高出目前採用3奈米製造，用於iPhone 17系列的A19晶片約3成。

報導分析，蘋果憑藉其龐大的出貨量與議價能力，顯然成功與台積電談成更有利的價格條件。

