台積電逆勢收黑！台股終場上漲144點
[NOWnews今日新聞] 感恩節前夕，美國股市週三全數走高，費半上漲逾2%，帶動台北股市今（27）日開盤上漲107.7點、來到27517.24點，不過盤中卻沒有延續氣焰，午盤漲點收斂，終場上漲144.99點或0.53%，收在27554.53點，站上月線，成交量為4916.04億元。
中小型股表現相對強勁，櫃買指數開盤上漲0.43點、來到256.57點，終場上漲2.1點或0.82%，收在258.24點，日K連2紅，並且站上月線關卡，成交量為1389.73億元。
今日個股成交量排行榜前五名為：華邦電、南亞、南亞科、力積電、台玻；個股成交值排行榜前五名為：台積電、聯發科、南亞科、波若威、鴻海。
權值股多數走高，不過壓抑台股漲幅的就是權王台積電，今日以1450元盤上開出，上漲10元，最高一度來到1455元，不過盤中遇到調節賣壓，最低一度來到1430元，終場下跌5元或0.35%，收在1435元，拖累大盤指數就有41點；鴻海則是開高走高，早盤一度翻黑，不過在買單挹注下走強，終場上漲4元或1.76%，收在231元，挹注大盤指數就有18點。
昨日亮燈漲停聯發科今日持續走強，最高一度衝至1370元，上漲逾5%，終場上漲40元或3.08%，收在13400元，帶動IC設計族群同步走高，世芯-KY上漲逾5%，愛普*、天鈺上漲逾4%，群聯、點序、安國、來頡、鈺創上漲逾3%。
記憶體族群今日持續走高，南亞科、華邦電上漲逾6%，旺宏上漲逾2%，帶動模組廠同步走高，凌航攻上漲停價58.7元，創見、力積電上漲逾4%，品安、群聯、十銓、廣穎、至上上漲逾3%。
PCB族群也有不少個股攻上漲停，包括台虹、楠梓電、瀚宇博，德宏上漲逾8%，高技上漲逾6%，久威、博智、建榮、台玻上漲逾5%，欣興、榮科、柏承、銘旺科、金居上漲逾4%。
此外，塑膠類股今日表現亮眼，類股指數上漲近6%，近期有消息傳出，南亞通知客戶，因上游原物料（國際LME銅價、銅箔加工費、電子級玻纖布）均上漲，全系列CCL／PP產品價格擬調漲8%，於11月20日交運期生效，帶動今日股價強攻漲停價56.2元，台塑上漲逾5%，台化、亞聚上漲逾4%，台塑化上漲逾3%，台聚、富喬、台達化、華夏上漲逾2%。
不過昨日衝高的族群今日遇壓拉回，軍工股一片綠油油，寶一下跌逾7%，晟田、亞航、事欣科、台船下跌逾614%，中光電下跌逾5%，漢翔、元翎、和成下跌逾4%。
航運股也同步拉回，亞航、台船下跌逾6%，漢翔、裕民下跌逾4%，慧洋-KY、東方風能、新興下跌逾2%。
