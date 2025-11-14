台積電進駐增車流 邱坤桶籲超前布署寶山交通
記者彭新茹／新竹報導
新竹縣議員邱坤桶十四日於縣政總質詢時指出，台積電一期、二期陸續投入營運後，大量員工與相關廠商車輛進出，勢必使寶山鄉整體交通面臨更嚴峻的挑戰，希望縣府能超前部署因應未來的塞車問題。
邱坤桶說，未來將施作的北二高竹東交流道，還有現有的北二高寶山交流道、北二高茄苳交流道等，這些相關交流道周邊道路路幅狹小，民眾上下班總是會塞車，日漸湧入的住民皆感到相當無奈。
縣長楊文科表示，寶山鄉目前最令人頭痛的就是交通問題。然而，他也強調，縣府過去對寶山的道路開闢與改善投入最多。甚至目前因台積電進駐後，對於這個北二高寶山交流道，現在已定案的部分是在北向出口增一個出口，另外未來在北二高竹東交流道會有南下出口，可以疏緩園區車輛，都是需要經過詳細思考規劃，會請交旅處持續追蹤。至於周邊道路，要怎麼樣盡快擴大或修復，會請工務處與鄉公所、地方各界進一步討論，如何配合及辦理，會盡快來處理。
工務處表示，有關交流道周邊道路方面，寶山鄉竹四十六線（水仙路）屬寶山交流道改善配套方案，將待交流道改善定案後，研擬相關改善計畫爭取生活圈補助。竹四十線新湖路三、四段部份路段已完成環境影響評估，目前於提案待交通部公路局審議階段，俟本案拓寬工程核定後，持續爭取剩餘學府路及山湖路路段拓寬經費。
