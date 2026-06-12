台積電進駐屏東！魏哲家親簽「金鏟」 南台灣科技廊帶再向南延伸

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台積電的腳步，正式來到屏東。

屏東科學園區半導體供應鏈專區動土典禮登場，台積電董事長魏哲家親自出席，並在象徵開工啟動的金鏟上簽名留念，宣告這項備受矚目的投資計畫正式邁入新階段。

對許多人而言，這或許只是一場動土典禮。

但對南台灣來說，意義遠遠不只是如此。

因為這代表台灣半導體產業的版圖，正持續向南擴張。

過去談到台積電，人們首先想到的是新竹。

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之後是台中。

再來是台南。

近年隨著高雄楠梓園區啟動，南台灣逐漸形成新的半導體聚落。如今屏東加入之後，整個南部科技廊帶也開始從台南、高雄一路延伸到屏東。

這不只是產業布局。

更是區域發展的重要轉折。

長期以來，屏東在產業發展上相較於北部與中部資源有限，許多年輕人畢業後選擇北漂工作。如今隨著科學園區與半導體供應鏈進駐，外界普遍期待能夠帶動就業機會、人口回流以及地方經濟成長。

屏東縣政府表示，未來園區將以半導體供應鏈與相關科技產業為主要發展方向，希望透過與高雄、台南既有產業鏈結，形成完整的南部科技產業生態系。

而台積電的參與，無疑是其中最重要的關鍵。

因為在全球半導體產業競爭日益激烈之際，台積電不只是台灣最重要的企業之一，更是全球科技供應鏈的核心力量。

魏哲家在活動中表示，台灣半導體產業的成功，來自完整供應鏈合作與人才培育，未來也希望透過更多投資布局，持續強化台灣在全球科技產業中的競爭優勢。

近年從新竹、台中、台南到高雄，台積電所到之處，往往都會帶動相關供應商、人才與投資跟進。也因此，每一次新的布局，都被視為地方發展的重要風向球。

屏東如今迎來半導體供應鏈進駐，外界關注的已經不只是園區本身。

而是未來十年，南台灣科技版圖是否將因此再次改寫。

當全球都在爭奪晶片產業之際，台灣的半導體故事仍在繼續。

而這一次，故事的下一頁，寫在屏東。

（圖片來源：總統府）

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