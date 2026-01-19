台積電進駐用電需求大增 九州電力：核電、再生能源須並行

日本九州電力公司社長西山勝表示，台積電進駐熊本縣之後，勢必會大幅提升九州的用電需求，他主張應該要再生能源與核能發電並用，才能夠兼顧產業發展與減碳政策。

日本時事通信社報導，九州電力公司社長西山勝預測，由於台積電等公司進駐日本熊本縣，會大幅帶動九州地區的用電需求，估計九州地區到2034年的用電需求，會比目前增加兩到三成。為了解決用電問題，西山勝主張「必須再生能源與核電並用」。（葉柏毅報導）

報導說，西山勝早在去年12月底受訪時強調，在台積電設廠，並且帶動一系列周邊產業共同進駐之後，在這種情況下，若想要平衡用電需求增加，並實現減碳，就必須同時使用再生能源與核能發電。

廣告 廣告

而西山也正面評價了日本高市早苗內閣，在2025年2月日本內閣會議中，修訂日本中長期能源政策方針的「能源基本計畫」，其中所揭示的「最大程度活用核能發電」，他認為「這展現了日本投入高端科技建設的強烈決心」。

西山勝指出，日本計劃建構脫碳社會的國家長期戰略，也就是「綠色轉型2040願景」，鼓勵產業多多使用再生能源，而政府也會逐步准用核能發電。西山勝表示，九州電力希望能夠善用九州豐富的非化石電力，為日本的經濟成長及產業競爭力提升，貢獻一己之力。