台積電運動會今登場 黃仁勳到場參加、員工期待特別獎金加碼
〔記者洪友芳／新竹報導〕護國神山台積電(2330)今(8)日將在竹北體育場舉行運動會，今年最特別的就是邀請大客戶、AI晶片霸主黃仁勳來參加，黃仁勳與創辦人張忠謀、董事長魏哲家同台勢必造成矚目焦點，但最受基層員工期待的發放發放特別獎金，台積電今年業績大放異彩，特別獎金也勢必加碼，比去年每人發放2萬元增加。
去年是魏哲家首度主持運動會，為了犒賞員工的辛勞，他豪氣宣布對台灣基層員工「加碼」發放特別獎金，凡是5月31日前到職的員工，職級60至64、20至26、31至33(含副理)的台灣員工，每人發放特別獎金2萬元，以基層員工6萬人計算，約共達12億元，創歷史新高。
台積電先進製程進入「一個人的武林」，通吃AI晶片訂單，今年前三季營收達2兆7629億元，年增36.4%；毛利率59%，年增4.1個百分點，營益率 49.6%，年增5.4個百分點，稅後純益1兆2121億元，年增51.8%，每股稅後純益46.75元，營收與獲利皆創歷史同期新高。
更多自由時報報導
黃仁勳參訪台積電3奈米廠 魏哲家南下接待、餐敘吃牛肉火鍋
黃仁勳台南永康大啖牛肉 民眾爭索簽名來者不拒
沒有要見蔣萬安！黃仁勳快閃來台1天半 明出席台積電運動會
黃偉哲送家鄉味好禮 邀黃仁勳逛台南夜市
其他人也在看
台股盤前／美政府關門現轉機！那指創7個月最慘單週 台股仍陰霾未散
美股週五（7）日尾盤雖傳出美國政府關門現轉機，參議院領袖舒默（Chuck Schumer）提出重啟協議計畫，激勵盤中跌幅收斂，但市場對經濟前景與企業財報疑慮未解，那斯達克指數終場仍下跌0.21%，全週重挫約3%，創下4月以來最慘單週表現，道瓊小漲0.16%、標普500指數微升0.13%，費城半導體指數則下跌1.01%，AI與晶片股賣壓明顯。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
黃仁勳今重點行程！首次參與台積電運動會 現場維安大升級
AI教父來了！輝達執行長黃仁勳昨日風塵僕僕來台，首站到達台積電南科3奈米廠參觀，晚上與台積電董事長魏哲家及高層大啖永康羊肉爐。今日（11/8）行程唯一重點就是台積電運動會。太報 ・ 8 小時前
台股近兩個月已漲4000點 投顧:回檔整理有利長線
「大盤連漲後開始休息，建議動作放緩」。展望近期台股，國內投顧法人表示，總結而言，AI趨勢雖然長線不變，但是短期估值調整，特別是近兩個月股市強勢進擊漲4000點，因此，大盤指數回檔整理，有利台股長線，而投資人習慣見跌就買，「應該放慢動作，等待更佳機會」。自由時報 ・ 8 小時前
聯電ADR7日上漲0.10美元漲幅1.37%折台股46.01元
(中央社台北2025年11月 8日電)聯電在NYSE掛牌 ADR以7.41美元作收，上漲0.10美元，漲幅 1.37%。由於每單位聯電 ADR相當於台股 5股聯電普通股，以11月 7日新台幣匯市收盤價31.045元計算，相當台股聯電每股為 46.01元。最近10個交易日行情如下：聯電 ADR 近十個交易日行情交易日收盤價漲跌漲跌幅%匯率折台股11/ 77.410.101.3731.04546.011/ 67.31-0.45-5.8030.95045.211/ 57.760.162.1130.95448.011/ 47.60-0.24-3.0630.90646.911/ 37.840.131.6930.83848.310/317.710.182.3930.74947.410/307.530.141.8930.71546.210/297.39-0.24-3.1530.63045.210/287.630.060.7930.62646.710/277.570.030.4030.71946.5中央社財經 ・ 8 小時前
中華電信ADR7日上漲0.51美元漲幅1.22%折台股131.63元
(中央社台北2025年11月 8日電)中華電信在NYSE掛牌ADR 以 42.40美元作收，上漲0.51美元，漲幅 1.22%。由於每單位中華電信 ADR相當於台股10股中華電信普通股，以11月 7日新台幣匯市收盤價31.045元計算，相當台股中華電信每股為131.63元。最近10個交易日行情如下：中華電信 ADR 近十個交易日行情交易日收盤價漲跌漲跌幅%匯率折台股11/ 742.400.511.2231.045131.611/ 641.89-0.33-0.7830.950129.611/ 542.220.110.2630.954130.611/ 442.11-0.45-1.0630.906130.111/ 342.56-0.02-0.0530.838131.210/3142.58-0.08-0.1930.749130.910/3042.66-0.15-0.3530.715131.010/2942.81-0.59-1.3630.630131.110/2843.400.451.0530.626132.910/2742.95-0.37-0.8530.719131.9中央社財經 ・ 8 小時前
台積電ADR7日下跌2.74美元跌幅0.95%折台股1778.88元
(中央社台北2025年11月 8日電)台積電在NYSE掛牌 ADR以286.50美元作收，下跌2.74美元，跌幅 0.95%。由於每單位台積電 ADR相當於台股 5股台積電普通股，以11月 7日新台幣匯市收盤價31.045元計算，相當台股台積電每股為 1778.88元。最近10個交易日行情如下：台積電 ADR 近十個交易日行情交易日收盤價漲跌漲跌幅%匯率折台股11/ 7286.50-2.74-0.9531.0451778.811/ 6289.24-4.40-1.5030.9501790.411/ 5293.64-0.41-0.1430.9541817.811/ 4294.05-10.81-3.5530.9061817.511/ 3304.864.431.4730.8381880.210/31300.43-2.79-0.9230.7491847.510/30303.22-1.87-0.6130.7151862.610/29305.093.561.1830.6301868.910/28301.533.281.1030.6261846.910/27298.253.291.1230.71918中央社財經 ・ 8 小時前
黃仁勳出席台積電運動會 (圖)
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（右）與台積電董事長魏哲家（左）8日一同在新竹縣立體育場出席台積電年度運動會。中央社 ・ 8 小時前
友達ADR7日上漲0.13美元漲幅3.50%折台股11.92元
(中央社台北2025年11月 8日電)友達光電在OTC US掛牌ADR以3.84美元作收，上漲0.13美元，漲幅 3.50%。由於每單位友達 ADR相當於台股10股友達普通股，以11月 7日新台幣匯市收盤價31.045元計算，相當台股友達每股為 11.92元。最近10個交易日行情如下：友達 ADR 近十個交易日行情交易日收盤價漲跌漲跌幅%匯率折台股11/ 73.840.133.5031.04511.911/ 63.71-0.07-1.8530.95011.411/ 53.780.071.8930.95411.711/ 43.71-0.25-6.3130.90611.411/ 33.960.000.0030.83812.210/313.96-0.17-4.1230.74912.110/304.13-0.23-5.2830.71512.610/294.360.040.9330.63013.310/284.32-0.12-2.7030.62613.210/274.440.061.3730.71913.6中央社財經 ・ 8 小時前
漲多後宜謹慎 聯邦009804搭上台股成長契機
【記者柯安聰台北報導】主計總處上周五公布台灣第3季GDP年增率達7.64%，明顯高於主計總處原估的2.91%，主要動能來自出口擴張。法人表示AI伺服器與高階半導體需求持續強勁，帶動商品與服務輸出年增率...自立晚報 ・ 13 小時前
紐約台灣食品展 台商因應關稅與漲價壓力
（中央社記者廖漢原紐約7日專電）「選擇台灣，經典糕餅茶飲節」今天在紐約登場，主辦機構希望美國華人能更認識台灣高品質糕點、飲料與飲食文化。美國台商在川普關稅壓力下進口貨櫃漲價，未來商品漲價也不可避免。中央社 ・ 9 小時前
黃仁勳今將出席台積電運動會 與張忠謀、魏哲家同台
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳昨（7）日搭機抵達台南，參訪台積電南科廠區，台積電董事長魏哲家南下接待，並招待黃仁勳前往...聯合新聞網 ・ 10 小時前
黃仁勳四度訪台現身南科 參訪台積電三奈米廠與張忠謀同框可期
黃仁勳表示，此次回來鼓勵台積電的朋友，參訪台積電三奈米廠，將在台南待5個小時，隨後趕往台北，今天將參與台積電運動會。台積電運動會今在新竹縣立體育場登場，僅開放受邀媒體與內部員工參加，因台積電創辦人張忠謀及夫人張淑芬確定出席，黃仁勳在與台積電敲定先進製程訂單...CTWANT ・ 10 小時前
美股重點新聞摘要2025年11月8日
共和黨否決民主黨重啟政府提案 美國關門延燒至第 38 天 美國聯邦政府關門邁入第 38 天。參議院多數黨領袖圖恩 (John Thune) 週五 (7 日) 否決民主黨提出的重啟政府及延長醫療補貼方案，稱該提議為「無從談起」，朝野僵局未見突破。鉅亨網 ・ 8 小時前
金價收復4,000美元
美國聯準會（Fed）可望繼續降息，加上政府持續關門使投資人對美國經濟前景感到憂心，進而推升需求，帶動國際金價7日盤中收復...聯合新聞網 ・ 8 小時前
台積電運動會 黃仁勳、魏哲家出場還送飛吻
台積電2025年運動會今（8）日登場，董事長魏哲家、輝達執行長黃仁勳一同入場，黃仁勳在接受採訪時指出，今天是台積電家庭日，是很特別的一天，輝達和台積電一直也像家人。兩人都穿著台積電運動服，一起坐在會場聊天，隨後魏哲家上場接受來自全球區隊歡呼。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
台股下周挑戰站回月線
受到市場對AI股估值過高擔憂、美國政府持續停擺及關稅違法爭議等影響，美股6日再度全面收黑，拖累亞股7日同步走弱，台股加權指數開低後跌幅擴大，終場下跌248點收27,651點，為9月初以來首度跌破月線大關，成交量縮減至4,867億元，台股在28K連三日失守後，下周將再陷月線27,717點保衛戰。工商時報 ・ 12 小時前
台股跌破月線 3情境沙盤推演+下週操盤重點 低基期轉強股有戲？
財經中心／綜合報導美國裁員數創新高,避險升溫，台股週五小幅跌破月線，三種情況沙盤推演，和下週的操盤重點，資金避風港帶你抓，三類低基期轉強股民視財經網 ・ 17 小時前
英知名電商服飾平台破產！停止接單退貨禮券作廢 要顧客自行向銀行求償
受到經營成本、快時尚品牌競爭激烈等影響，知名英國電商服飾平台SilkFred在5日拋出震撼彈，宣布進入破產管理程序，且因財務困難無法退款給客戶。目前SilkFred已停止接受訂單、不接受退貨，消費者被列為「債權人」，可自行依照《消費者信用法》第75條對發卡銀行申請退款。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
台股回檔248點！高息ETF績效十強出列 法人這樣看
受美股下跌拖累，台股今天回檔248點，不過，跌幅小於鄰近的日韓股市，展望後市，法人仍認為短線漲多，難免高檔震盪，不過仍有中長多表現機會，即使11月可能出現獲利了結賣壓機會，但預期回檔不致過深，反是長線投資人擇機布局機會點。品觀點 ・ 16 小時前
業績狂！ 黃仁勳赴台積台南三奈米廠 喊話鼓勵「加油」
輝達執行長黃仁勳，今(7)日下午抵達台南，這是他今年第四次來到台灣。黃仁勳表示，因為業績非常強勁，因此要來向好夥伴台積電表達鼓勵，同時也證實自己將參加，台積電的年度運動會。專家認為，黃仁勳是想藉此確保...華視 ・ 22 小時前