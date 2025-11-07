台積電運動會今登場 黃仁勳到場參加、員工期待特別獎金加碼

台積電運動會今(8)日在竹北體育場舉行運動會，今年最特別的就是邀請大客戶、AI晶片霸主黃仁勳(右)來參加，左為台積電董事長魏哲家。(記者劉信德攝)

〔記者洪友芳／新竹報導〕護國神山台積電(2330)今(8)日將在竹北體育場舉行運動會，今年最特別的就是邀請大客戶、AI晶片霸主黃仁勳來參加，黃仁勳與創辦人張忠謀、董事長魏哲家同台勢必造成矚目焦點，但最受基層員工期待的發放發放特別獎金，台積電今年業績大放異彩，特別獎金也勢必加碼，比去年每人發放2萬元增加。

去年是魏哲家首度主持運動會，為了犒賞員工的辛勞，他豪氣宣布對台灣基層員工「加碼」發放特別獎金，凡是5月31日前到職的員工，職級60至64、20至26、31至33(含副理)的台灣員工，每人發放特別獎金2萬元，以基層員工6萬人計算，約共達12億元，創歷史新高。

台積電先進製程進入「一個人的武林」，通吃AI晶片訂單，今年前三季營收達2兆7629億元，年增36.4%；毛利率59%，年增4.1個百分點，營益率 49.6%，年增5.4個百分點，稅後純益1兆2121億元，年增51.8%，每股稅後純益46.75元，營收與獲利皆創歷史同期新高。

