台積電運動會本週登場！傳黃仁勳以貴賓致詞
[NOWnews今日新聞] 台積電將於本週六（8日）舉行年度運動會，此前台積電也向媒體發出邀請，邀請函上流程寫著主席及貴賓致詞，也是今年首度邀請，有消息傳出，「AI教父」黃仁勳有望以貴賓身份出席並致詞，將成為運動會中的矚目焦點。
台積電運動會將於本周六（8）在新竹縣立體育場舉行，媒體受邀請才能參加，今年活動流程最特別是大會主席致詞之外，還有貴賓致詞，但沒有安排創辦人張忠謀致詞。
半導體業界傳出，黃仁勳將首次來台參加台積電運動會。外界推測，他除了參與活動外，還可能與台積電慈善基金會董事長張淑芬一同逛園遊會美食攤。此外，台積電董事曾繁城夫婦及部分前高階主管也受邀參加，象徵「回娘家」。
對此，台積電未證實黃仁勳受邀的消息，僅回應有關貴賓的安排，還在協調與確認中。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
台積電盤中遇壓翻黑、鴻海收最低價244元 台股終場下跌218點
罕見！台積電明年起連4年先進製程漲價 傳聯發科等業者考慮轉單
企業市值洗牌！台積電卡位第10 謝金河：日企擠不進30強、太怪了
其他人也在看
普發一萬明天開跑！四大超商最高700元購物金、刮刮樂好神卡超狂優惠一次看
行政院普發一萬元即將開跑，明天（11月5日）起開放分流登記，最快11月12日就能入帳。四大超商搶搭「普發金」熱潮，端出咖啡、紅利、禮物卡與抽獎等多重優惠。《Yahoo股市》帶你一次掌握四大超商加碼重點，普發金聰明花、回饋再放大。Yahoo奇摩股市 ・ 2 小時前
準鳳凰威力挑戰強颱！「1原因」北轉機率增高 路徑曝光恐直撲台灣
原本在關島附近的熱帶擾動90W，於今（4）日增強為熱帶性低氣壓TD29，中央氣象署預估，可能在今明2天就會生成為今年第26號颱風「鳳凰」。對此，氣象粉專表示，準鳳凰強度不排除可能達到強颱，且在周遭環境及另一波冷高壓影響下，北轉機率增高，極有可能直撲台灣東部。三立新聞網 setn.com ・ 45 分鐘前
怒嗆范姜彥豐「吃軟飯裝大男人」！粿粿哥身分被起底竟是「男團成員」
[FTNN新聞網]娛樂中心／綜合報導藝人范姜彥豐日前控訴老婆粿粿和王子邱勝翊婚內出軌，且手中握有明確證據，而粿粿則用17分鐘長片回應，反咬男方要求1200萬元...FTNN新聞網 ・ 5 小時前
粿王「美國行」最新鐵證曝光！他「1舉動」藏不住
娛樂中心／江姿儀報導男星范姜彥豐日前指控粿粿與男星王子（邱勝翊）有不正當男女關係，王子發文道歉認了「（與粿粿）超過了朋友間應有的界線」，1日粿粿回應時也認了「與王子有踰矩行為」。兩人過去出遊、貼文的甜蜜對話也被網友們挖出，其中粿粿與王子「美國行」，竟被網友直擊，2人同遊鐵證曝光。民視 ・ 1 天前
「鳳凰」強度上看強颱！ 專家警告：非常接近台灣東部
中央氣象署預估，今年第26號颱風「鳳凰」將於明（5）日生成！氣象專家林得恩提醒，目前位於西北太平洋的熱帶性低氣壓（TD29）發展條件相當有利，不僅有高度機率發展為颱風外，強度甚至可能達到「中颱至強颱」等級。中天新聞網 ・ 5 小時前
世界大賽史上最狂G7！冠軍機率9度劇烈變動 創歷史紀錄
2025年世界大賽第七戰成為棒球史上最瘋狂的比賽之一。洛杉磯道奇與多倫多藍鳥激戰至延長賽才分出勝負，這是大聯盟史上僅第三次出現「冠軍戰決勝場進入延長局」的情況。最終，道奇以一記罕見的雙殺守備結束比賽，奪下隊史第二連霸，也讓這場大戰注定被載入史冊。鏡報 ・ 1 天前
MLB〉金慧成第一年就拿冠軍戒！ 大谷翔平是他「一輩子的恩人」
洛杉磯道奇隊奪得世界大賽冠軍，金慧成在美職第一年就拿到世界大賽冠軍戒，韓國體育媒體「Sports Chosun」報導表示，大谷翔平是金慧成「一輩子的恩人」。TSNA ・ 4 小時前
護理師曝王子陪粿粿看診內幕！傻眼喊：我們不是出氣筒，性別趴洩端倪
近日一名護理師也在Threads上發文，曾遇到王子陪同粿粿看診，更曝光對兩人的印象直呼傻眼。造咖 ・ 1 天前
粿王之旅曝光！王子回眸粿粿畫面被拍，網笑：以為出國就安全？
近日更有中國網友在小紅書曝光照片，指出早在今年3月底，就曾於美國聖地牙哥巧遇王子與粿粿同行造咖 ・ 4 小時前
王子、粿粿美國行新照曝光！網驚爆「聖地牙哥偶遇」 兩人面露燦笑
藝人范姜彥豐與妻子粿粿婚變風波持續延燒。范姜彥豐日前公開指控她婚內出軌男星王子（邱勝翊）後，粿粿於1日發布長達17分鐘的影片親自回應，承認與王子有「踰矩的行為」，對此表達歉意。其中，「美國行」就被認為是這場婚姻的關鍵轉折點，事件爆發後，就有中國網友曝光曾在聖地牙哥偶遇粿粿、王子的照片，驚嘆「世界真小」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
謝侑芯之死變謀殺案！ 經紀人「至少提告黃明志3大罪」驚曝委託人遭跟蹤
被封為「護理女神」的網紅謝侑芯在馬來西亞猝逝，事發當時還和歌手黃明志在同一間高級酒店房內，還傳出涉嫌吸毒，讓案情愈加撲朔迷離。據當地警方表示，此案已朝謀殺案進行偵辦，謝侑芯的好友兼經紀人Chris也表示，將委託律師，至少要告黃明志吸毒、提供毒品、謀殺等罪。鏡週刊Mirror Media ・ 2 小時前
范姜彥豐、粿粿結局？律師預言「三輸」：難複製Andy老師 曝唯一贏家
藝人范姜彥豐與妻子粿粿婚變風波持續延燒。在范姜彥豐日前公開指控她婚內出軌男星王子（邱勝翊）後，粿粿於1日發布長達17分鐘的影片親自回應，承認與王子有「踰矩的行為」，對此表達歉意。對此，就有律師分析，此事件最終恐形成「三輸案件」，唯一贏的就是吃瓜群眾。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
說謊成性？黃明志控「救護車遲到1小時」 馬國衛生部：26分鐘抵達
「護理系女神」謝侑芯日前赴馬來西亞工作，卻不幸傳出在飯店猝逝，死因疑點重重。警方指出，黃明志當時也在現場，雖他否認吸毒，但尿檢顯示對4毒品呈陽性反應。而日前他指控救護車遲到將近1小時，但馬國衛生部隨即駁斥此說法，強調救護車在26分鐘內就抵達現場施救。鏡週刊Mirror Media ・ 8 小時前
黃明志認和謝侑芯共度一夜！酒店曝光座落金三角區 一晚萬元景觀絕佳
IG擁有53萬粉絲追蹤的31歲網紅謝侑芯，擁有甜美外型與傲人身材，因曾任護理師被封為「護理系女神」。她上月在國外工作時猝逝，卻爆出馬來西亞歌手黃明志捲入此案。他坦承跟謝侑芯一起過夜，現場也被搜出壯陽藥、毒品。隨著案情受到注目，兩人過夜的高級酒店也曝光。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
大谷翔平封王遊行攜真美子放閃 環抱愛妻「臂咚」超甜
根據外媒報導，大谷翔平當天身穿印有二連霸紀念圖樣的T恤，站在遊行巴士上，與真美子一同向街邊球迷揮手致意。畫面中，夫妻倆不時對視微笑，真美子依偎在大谷手臂旁的畫面特別吸睛，甜蜜互動畫面瞬間在日、美社群平台掀起熱烈回響。現場群眾紛紛用手機記錄下這對「神仙眷侶」...CTWANT ・ 4 小時前
富商辣妹交纏亡「案發前砸數萬買7毒品」！與女藥頭關係也很極樂
台北市信義區一處高級豪宅上個月25日驚傳雙屍命案，37歲創投公司身價高達9億的CEO陳姓男子與25歲曾姓女子被發現陳屍豪宅內，疑似因施用多種毒品過量喪命。檢警破解陳男的手機後，發現他二度染毒後向一名37歲清秀女藥頭購毒，案發前至少買了7種毒品，還花了數萬元，陳男也是藥頭的大咖客戶。進一步追查發現更發現，陳姓富商與女藥頭的關係也不單純，因為女藥頭會極力的滿足陳男購毒需求，部分交易不收錢，當作招待旅遊三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
陳偉殷收到「傳說中那張卡」！MLB榮譽全台灣僅2人擁有
影片中，陳偉殷打開寄自美國的信封時，太太原本以為是他又偷偷在網路上購物，沒想到拆開後竟是MLB寄來的「傳說中的那張卡」。他表示，自己一開始還以為收到的是皮夾，打開一看才發現是金光閃閃的終身通行證，讓他驚喜萬分。這張通行證由大聯盟主席親簽，卡面以金色為主設計，...CTWANT ・ 8 小時前
不忍了！名嘴開轟黃敬平「不該存在國民黨」
[NOWnews今日新聞]親藍粉專《政客爽》昨（3）日發文點名桃園市議員黃敬平，直指他最該被淘汰，更呼籲選民不要再投給他，喊話要他滾回去當名嘴，揚言要一路打他到2026。對此，黃敬平昨晚發文回應：「黨...今日新聞NOWNEWS ・ 7 小時前
王子偷吃粿粿毀形象！9月演唱會片段被酸爆「不要忘記人家有老公」
粿粿（江瑋琳）和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子（邱勝翊）和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承「超過了朋友間應有的界線」衝擊形象事業，過往社群貼文也被放大檢視。就有網友翻出9月在臉書分享的演唱會片段開酸：「忘詞還好，不要忘記當兵，不要忘記人家有老公」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
5年情斷！任容萱證實分手 被問Selina懷二胎回應了
5年情斷！任容萱證實分手 被問Selina懷二胎回應了EBC東森娛樂 ・ 23 小時前