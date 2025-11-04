台積電運動會本週登場！傳黃仁勳以貴賓致詞

▲台積電將於本週六（8日）舉行年度運動會，有消息傳出，「AI教父」黃仁勳有望以貴賓身份出席並致詞。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 台積電將於本週六（8日）舉行年度運動會，此前台積電也向媒體發出邀請，邀請函上流程寫著主席及貴賓致詞，也是今年首度邀請，有消息傳出，「AI教父」黃仁勳有望以貴賓身份出席並致詞，將成為運動會中的矚目焦點。

台積電運動會將於本周六（8）在新竹縣立體育場舉行，媒體受邀請才能參加，今年活動流程最特別是大會主席致詞之外，還有貴賓致詞，但沒有安排創辦人張忠謀致詞。

半導體業界傳出，黃仁勳將首次來台參加台積電運動會。外界推測，他除了參與活動外，還可能與台積電慈善基金會董事長張淑芬一同逛園遊會美食攤。此外，台積電董事曾繁城夫婦及部分前高階主管也受邀參加，象徵「回娘家」。

對此，台積電未證實黃仁勳受邀的消息，僅回應有關貴賓的安排，還在協調與確認中。

