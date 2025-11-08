台積電運動會熱鬧進行 董座魏哲家腳上的運動鞋超吸睛
台積電今日上午舉行運動會，董事長魏哲家出席時被鏡頭捕捉到穿了一雙超吸睛的運動鞋，上面印有tsmc（台積電英文縮寫）的字樣。幕僚透露，這是先前SEMICON WEST為出席的他專門準備的，可以說只有魏董擁有這雙全台獨一無二的特製運動鞋
魏哲家今日主持台積電運動會，致詞展現魏氏幽默，說：「上次我致詞時， 我說我等了26年才站上這個會場，你們知道，一回生、 二回熟，今天會表現更好一點， 今天天氣也很幫忙。」魏哲家並在今日的運動會上宣布，今年特別獎金將比去年的2萬元增加5000元到2.5萬元，估計將有7.5萬名員工可領到，總共發出18.75億元大紅包，為歷年最大的發放金額。員工嗨翻，讓整場運動會充滿歡樂。
顏正國再見了！告別式曝 鋼鐵爸「情義重天」
室內曬衣哪裡最快乾？專家揭「窗邊不是最佳解」
日籍YTR揭「台觀光客4大NG行為」 空行李箱掃貨超不懂
AI教父也是狗派！黃仁勳超寵愛犬日常曝光
台積電董座魏哲家腳下運動鞋超吸睛 他笑稱：明年大家一定買得到
護國神山台積電今日（11/8）上午舉辦年度運動會，董事長魏哲家出席時，被鏡頭捕捉到穿了一雙超吸睛的運動鞋，鞋面上印有tsmc字樣，幕僚透露，這是先前SEMICON WEST美國半導體展專門為魏哲家準備的款式，也就是說，僅魏董擁有這雙全台獨一無二的特製運動鞋。太報 ・ 4 小時前
黃仁勳化身紅衣男孩！台積電運動會喊這句全場歡呼 自謙國語不好
晶圓代工龍頭台積電（2330）今（8）日於新竹縣立體育場舉辦2025年運動會，今年主軸為「團結、活力與創新」，全場氣氛熱烈。最受矚目的亮點莫過於輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳親臨現場，與台積電董事長魏哲家同台現身，全場員工報以如雷掌聲。為迎接這位重量級嘉賓，台積電特地強化維安規格與現場秩序，場內紅色海洋熱情沸騰，黃仁勳一改一身經典黑皮衣，改以紅色運動衫現身即掀全場高潮。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
快訊／黃仁勳來了！首站台南看3奈米產線逛夜市 明日台積電北上運動會
皮衣教主再次降臨台灣，據悉，黃仁勳下午13:30將抵達台南，先參訪台積電3奈米廠，然後可能逛逛台南夜市，吃吃府城小吃，感受一下遠近馳名的台南甜到底有多甜，鱔魚意麵、棺材板、虱目魚湯等等，都可能是他今天晚餐，逛完夜市後，預計晚上9點北上台北，明天參加台積電運動會。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
台積電運動會》魏哲家特製鞋吸睛 鄰坐愛妻也難得公開亮相
台積電今（8）日盛大舉辦年度運動會，董事長魏哲家與輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳同場亮相，掀起活動的高潮。魏哲家更也難得公開與愛妻比鄰而坐，但攝影鏡頭聚焦他身上，意外拍到他腳上特製鞋款，他穿著一雙黑白相間印著紅色「tsmc」（台積電英文縮寫）字樣的運動鞋，相當吸睛。自由時報 ・ 2 小時前
錢準備好！台積電特製聯名鞋曝光 魏哲家親口證實「這個時間」會開賣
台積電（2330-TW）今（8）日舉辦年度運動會，董事長魏哲家與輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳雙雙亮相，和各國員工打招呼，現場相當熱鬧。黃仁勳登台致詞時，全場拿起手機狂拍，有趣的是，魏哲家還用一句「去年他是3兆男，今年變成5兆男」來介紹黃仁勳，讓全場笑翻。此外，魏哲家腳上的「tsmc特製運動鞋」也成為焦點，讓粉絲直呼「哪裡買的到」！三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
黃仁勳旋風訪台目的曝光 魏哲家：他來要更多晶片
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天上午參與台積電運動會，他在離開台積電運動會現場時表示，接下來「要回家了，我已經出差3個星期了」。對於兩人聊了什麼？台積電董事長魏哲家表示，黃仁勳想要更多晶片，至於數量多少則是「機密」。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 11 小時前
《半導體》現身運動會 黃仁勳：沒有台積電就沒有輝達
【時報記者林資傑／新竹報導】晶圓代工龍頭台積電(2330)今（8）日於新竹縣體育場舉辦運動會，輝達（NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁勳以特別來賓出席參與，以國、台、英三語交雜致詞，強調2家公司是共同成長的夥伴，向台積電員工表達誠摯感謝，並表示「沒有台積電，就沒有輝達」。 台積電董事長暨總裁魏哲家在介紹黃仁勳時，笑稱去年尊稱黃仁勳是「三兆男」，今年他已身價大增、得叫「五兆男」。黃仁勳致詞時則以中文開場，笑稱自己不太會講中文，並以台語表示「得慢慢的、一點點的講」，要不然講不完，全場笑聲不斷。 黃仁勳表示，今年能受邀參加台積電運動會，對他而言意義非凡，真的是特別的一天。他指出，輝達與台積電合作30年，感覺自己也已經是台積電的家人，「沒有台積電，今天就沒有輝達。台積電真的是最棒的，『尚讚』！」 回顧輝達與台積電長達30年的合作歷程，黃仁勳感性指出，30年前輝達和台積電都還是小公司，沒有今天那麼大、那麼好、那麼強，並表示「你們是台灣的驕傲、世界的驕傲，也是我的驕傲。」 黃仁勳也提到與台積電創辦人張忠謀的淵源。他表示，38年前的台積電、32年前的輝達還是新創公司，當時張忠謀幫助了自己，約30年前首時報資訊 ・ 11 小時前
黃仁勳現身台積電運動會 「中英台語」致詞喊：我愛台積
台積電運動會 盛大舉辦，這次更不一樣，還邀請到了輝達執行長 黃仁勳出席同樂，他也換掉皮外套，改穿上台積電的運動服，上台致詞，不斷大讚台積電，還大喊我愛台積電，讓台下 高聲歡呼。 #台積電運動會#黃仁勳#我愛台積東森新聞影音 ・ 10 小時前
側寫／不只台積電 成就黃仁勳的兩股力量
輝達執行長黃仁勳7日下午抵台，先到台南參觀台積電台南廠後在台南與台積電經營層共進晚餐，吃了些小蜜餞後隨即返回台北休息，參加今（8）日的台積電運動會並擔任致詞嘉賓，雖然他相當擔心台積電創辦人張忠謀的健康情形，但他在離開運動會場時受訪時已經說，會先聯繫張忠謀了解情況，再找時間探望。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
重申AI需求強勁！黃仁勳大讚台積電：面對ASIC競爭，GPU具滲透性優勢
輝達（Nvidia）執行長黃仁勳於今（8）日出席台積電運動會，會後接受媒體訪問時，強力肯定了台積電在供應鏈中的關鍵角色，並定調人工智慧（AI）為「我們這個時代最重要的技術，也是有史以來最重要的技術」。黃仁勳此行不僅向台積電員工表達謝意，更證實輝達對下一代 Blackwell平台的晶片需求「非常強勁」，且呈現逐月增長的態勢，突顯雙方緊密合作已成為全球AI運算軍......風傳媒 ・ 11 小時前
台積電運動會加碼員工獎金每人2.5萬，魏哲家稱以後每年業績都會創新高
【財訊快報／記者李純君報導】晶圓代工龍頭台積電(2330)，今早舉行年度運動會，董事長魏哲家宣布，發放台灣和世界各地員工每人2.5萬元獎金，預計總計將發出18.75億元。此外也提到，創辦人張忠謀因身體小有不適，今日未能出席。台積電每年運動會都會發放額外的獎金感謝與激勵員工，今年依舊依循慣例，然今年有兩大特色，其一是去年發2萬元，今年提高到2.5萬元，第二是發放對象之前是僅有台灣員工，這次增加為台灣與世界各地員工，總人數約7.5萬人，而本次所發出的總獎金數量將達到18.75億元。 他也提到，台積電今年又創了新的紀錄，營收和獲利都創了歷史新高，是大家努力的結果，且不只今年，以後每一年都會創新高。此外，上一次運動會，魏哲家提到，自己是等了26年才站上這位置，今年是第27年，是第2次，「一回生、二回熟」，以後會表現得更好一點。 台積電的運動會，照慣例，創辦人張忠謀都會攜夫人張淑芬出席，今年兩人均未到場。魏哲家表示，今天有一點小遺憾，台積電的大家長也是創辦人~張忠謀，身體有一點不舒服，沒辦法一起來參加運動會。他並帶領大家高喊創辦人我愛你，希望能幫助張忠謀身體早日恢復。財訊快報 ・ 12 小時前
黃仁勳現身台積電運動會，感性致謝：沒有台積電就沒有輝達
【財訊快報／記者李純君報導】台積電(2330)今日舉行年度運動會，今日亮點之一，便是大客戶輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天現身參與。黃仁勳提到，「你們大家幫我蓋輝達，我謝謝你」、以及「我也是你們的家人，沒有台積電，今天沒有輝達，台積電真的是最棒的」。黃仁勳今日與台積電董事長魏哲家一起進場，並在舞台上以嘉賓身份致詞、欣賞開場表演、運動員進場、點燃聖火等。魏哲家在介紹黃仁勳時提到，去年尊稱他「3兆男」，今年他身價又增加，變成「5兆男」。而黃仁勳以貴賓身分致詞，首先大喊「我的台積電好朋友，你好」、「誰愛台積，我愛台積」。他表示，30年前輝達和台積電都是小公司，沒有台積電，今天沒有輝達，台積電真的是最棒的、尚讚，你們大家幫我蓋輝達，我謝謝你。黃仁勳也提到，兩個公司那麼大、那麼重要，有很多事要做，我知道你們很辛苦，很認真工作，我要說謝謝。而張忠謀今日因身體略有不適缺席，黃仁勳表示，32年前，輝達也是一家新創公司，張忠謀幫助了他，今天也很想念張忠謀，希望他一切安好，會盡快去拜訪他們。財訊快報 ・ 12 小時前
快閃訪台與台積電高層談了啥？ 黃仁勳秒回「我們沒有談到漲價」
護國神山台積電今日（11/8）舉辦一年一度運動會，輝達執行長黃仁勳首次跨海來台參加。前一晚黃仁勳與台積電高層在永康大啖牛肉爐，媒體關切台積電能為輝達提供多少產能，但魏哲家僅以「機密」二字回應。針對外界關注的晶圓代工漲價議題，黃仁勳則澄清「我們沒有談這個。」雙方專注在如何滿足市場龐大需求。太報 ・ 11 小時前
台積電我愛你！黃仁勳現身運動會 曝農曆新年前再來台
即時中心／梁博超報導台積電今（8）日舉行運動會，輝達（Nvidia）執行長黃仁勳擔任嘉賓，更特別換上台積電的紅色POLO運動衫。黃仁勳以中英雙語致詞，強調感謝台積電多年來對輝達的幫助；更以中文表示「台積電加油！你最棒了！台積我愛你！」同時他也透露，預計明（2026）年農曆新年前會再度來到台灣。黃仁勳上午身穿經典皮衣現身新竹縣體育場，參加台積電運動會，下車時受到董事長魏哲家的迎接；他也向媒體表示，對於參加台積電運動會感到很興奮，因為這是台積電的家庭日，而輝達與台積電「是一家人」，能受邀參加這麼特別的日子，他感到很榮幸。董事長魏哲家介紹黃仁勳上台時，便打趣地表示，他去年稱黃「3兆男」，今年則變成了「5兆男」。黃仁勳一開口就先以中文問候在場的台積人，「台積電好朋友你好嗎？誰愛台積？我也愛台積！」掀起員工一陣歡呼。輝達（Nvidia）執行長黃仁勳擔任台積電運動會嘉賓，更特別換上台積電的紅色POLO運動衫。（圖／民視新聞）黃仁勳提到，很高興來參加台積電運動會，魏哲嘉要他講中文，但由於不流暢，要慢慢一點點講。輝達和台積電在30年前都是小公司，經歷了30年，「我也是你們的家人，沒有台積電，今天沒有輝達，台積電真的是最棒的」黃仁勳更特地用台語「尚讚」展現親和力。同時，黃仁勳也感謝台積電多年來的幫助，「你們大家幫我蓋輝達，謝謝你們。」他強調，現在兩個公司那麼大、那麼重要，有很多事要做，很忙的「我知道大家幫輝達非常努力地工作，對此我非常感謝。所以，台積電加油！你最棒了！台積我愛你！」一早黃仁勳從下榻飯店出發時，被現場守候的記者問到何時離台，他表示，參加完台積電運動會後就會直接回去，對於沒吃到很多東西感到遺憾，「沒有辦法，太忙了。」同時黃仁勳也透露，預計明（2026）年農曆新年前會再度來到台灣。以時間點猜測，應是參加台灣分公司尾牙。《民視新聞網》提醒您：內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。原文出處：快新聞／台積電我愛你！黃仁勳現身運動會 曝農曆新年前再來台 更多民視新聞報導黃仁勳出席台積電運動會 張忠謀突缺席「原因曝光」估下週一海警！鳳凰「這2天」不排除登陸中部 「下到發紫」地區曝奧運金牌轉戰政壇 香港「擊劍天后」江旻憓傾中色彩惹議民視財經網影音 ・ 11 小時前