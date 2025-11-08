台積電運動會發紅包 魏哲家︰每人2.5萬元 全球員工同享

台積電今天在新竹縣立體育場舉辦運動會，董事長暨總裁魏哲家感謝各位員工的努力及員工家屬的支持，宣布對台積電台灣與世界各地員工發放禮物，每人新台幣2.5萬元，約7.5萬人，總金額18.75億元。

台積電8日在新竹縣立體育場舉辦運動會，董事長暨總裁魏哲家（圖）在會中致詞時宣布，對台積電台灣與世界各地員工發放禮物，每人新台幣2.5萬元。（中央社）

台積電運動會由魏哲家主持，他致詞表示，上一次運動會，他說等了26年才站上這位置，今年是第27年，是第二次，「一回生、二回熟」，以後會表現得更好一點。

魏哲家說，台積電今年又創了新的紀錄，營收和獲利都創了歷史新高，是大家努力的結果。「不只今年，以後每一年都會創新高」。他利用機會感謝各位員工的努力及員工家屬的支持，沒有家屬的支持跟關懷，員工沒辦法努力工作，創造出這麼好的結果。

廣告 廣告

魏哲家表示，去年為了感謝員工的努力，給各位小禮物，今年一樣給員工小禮物，不過有兩個特點，第一是從去年的2萬元，加到2.5萬元。另外一個特點是，今年不但是台灣的員工，世界各地的員工也享受一樣的待遇。

台積電估計人數約7.5萬人，獎金總金額約18.75億元。魏哲家說，希望秉持這樣的努力精神，再創奇蹟。

（責任主編：莊儱宇）

2025年台積電運動會8日上午在新竹縣立體育場登場，員工裝扮進場，展現活力與士氣。（中央社）