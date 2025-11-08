台積電運動會送禮每人2.5萬元 全球員工同享
（中央社記者張建中、江明晏新竹8日電）台積電今天在新竹縣立體育場舉辦運動會，董事長暨總裁魏哲家宣布，對台積電台灣與世界各地員工發放禮物，每人新台幣2.5萬元，約7.5萬人，總金額18.75億元。
台積電運動會由魏哲家主持，他致詞表示，上一次運動會，他說等了26年才站上這位置，今年是第27年，是第2次，「一回生、二回熟」，以後會表現得更好一點。
魏哲家說，台積電今年又創了新的紀錄，營收和獲利都創了歷史新高，是大家努力的結果。「不只今年，以後每一年都會創新高」。他利用機會感謝各位員工的努力及員工家屬的支持，沒有家屬的支持跟關懷，員工沒辦法努力工作，創造出這麼好的結果。
魏哲家表示，去年為了感謝員工的努力，給各位小禮物，今年一樣給員工小禮物，不過有2個特點，第1是從去年的2萬元，加到2.5萬元。另外1個特點是，今年不但是台灣的員工，世界各地的員工也享受一樣的待遇。
台積電估計人數約7.5萬人，獎金總金額約18.75億元。魏哲家說，希望秉持這樣的努力精神，再創奇蹟。（編輯：黃瑞弘）1141108
其他人也在看
談輝達總部 黃仁勳盼解決土地問題 「在台北蓋棟漂亮建築」
輝達(NVIDIA)執行長黃仁勳7日快閃來台，被問及輝達台灣總部的設置進度，黃仁勳說，他希望土地問題能順利解決，讓輝達在台北蓋一棟漂亮的大樓。 黃仁勳說：『(英文原音)很多人希望輝達總部設在台北，我們在台北已有很多員工，目前辦公空間不夠，所以需要在台北建立更大的辦公室。我希望土地問題能解決，讓我們能在台北蓋一座漂亮的建築。』 黃仁勳也說，此行因行程緊湊，他不會與台北市長蔣萬安見面討論總部事宜。 另外，媒體也關心特斯拉(Tesla)執行長馬斯克(Elon Musk)考慮在美國興建晶片超級工廠。黃仁勳回應，生產高階晶片製成相當困難，不僅是蓋工廠，還牽涉相關工程、科學等，這些是台積電賴以為生的技術，相當艱難。中央廣播電台 ・ 1 天前
《動物方城市2》跟五月天夢幻聯動 曝光10年前緣分
【緯來新聞網】迪士尼動畫《動物方城市》相隔10年推出續集，如今最新一集《動物方城市2》即將上映，中文緯來新聞網 ・ 1 天前
魏哲家、黃仁勳出席2025年台積電運動會 (圖)
2025年台積電運動會8日上午在新竹縣立體育場登場，台積電董事長魏哲家（前左）與輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（前右）出席。中央社 ・ 10 小時前
魏哲家大方發放逾18億特別獎金！遺憾張忠謀身體微恙缺席
護國神山台積電今日（11/8）一年一度運動會，輝達執行長黃仁勳首次跨海來台參加。台積電董事長魏哲家表示，公司營收獲利再創新高，為了感謝所有員工的努力，此次運動會特別獎金加碼到2.5萬，而且全球員工都可以領得到。太報 ・ 11 小時前
台積電紅包金額再創高！魏哲家宣布全體員工爽領2.5萬
台積電運動會今（8）日於新竹縣立體育場舉行，除了邀請到輝達執行長黃仁勳出席，台積電董事長魏哲家也依照慣例宣布今年的紅包金額，他表示，今年公司的營收獲利創下歷史新高，為了感謝員工的努力與家屬的支持，全體台視新聞網 ・ 10 小時前
假公益真吸金！前名模蕭瑋葶涉協會詐捐逾1.1億 高院撤羈押發回士院
該協會自2011年成立以來，名義上為身心障礙者提供關懷，實際上早已淪為私人吸金工具。檢方調查發現，從2019年至今募款約2.6億元，但真正投入協會營運與公益的僅約1032萬元，其餘資金則流入私人帳戶，包括豪宅、名車、名錶及高檔餐飲消費，甚至還有701萬元用途不明，蕭姓夫妻...CTWANT ・ 11 小時前
〈台積電運動會〉張忠謀身體不適未出席 魏哲家帶領員工加油打氣
台積電 (2330-TW)(TSM-US) 今 (8) 日舉辦運動會，董事長魏哲家說，創辦人張忠謀因身體不適未能出席，並帶領全場員工高喊「董事長、Sophie(張淑芬) 我愛你」，希望透過祝福的聲音，為張忠謀早日康復加油打氣。鉅亨網 ・ 10 小時前
台灣虎航第二批高雄客艙組員今初試 逾千人搶30名額競爭激烈
瞄準旅運市場的強勁需求與南台灣深厚的發展潛力，台灣虎航繼上月底迎來第25梯客艙組員的報到後，今（8）日再度啟動第二批高雄客艙組員的初試徵選。虎航表示，今年12月將在台南開航首條國際航線，直飛熊本及沖繩，需才孔急。台灣虎航自上月初宣布招募並開放履歷投遞以來，短短兩週便吸引了近1900名應試者報名，報名自由時報 ・ 10 小時前
高雄國賓飯店改建爆環評爭議 居民聲請停止執行確定失敗「理由一次看」
高雄國賓飯店進行危老重建，開發商大陸建設預定興建住商大樓，因而向高雄市政府提交環境影響說明書，市府已公告通過環評，且不須進入第二階段環評審查。但居民組成的自救會擔心發生土壤液化等，訴諸司法求逆轉市府決定，居民先向高雄高等行政法院聲請停止執行敗訴，旋即提抗告反制，但最高行政法院今天駁回抗告，全案確定。太報 ・ 1 天前
黃仁勳四度訪台現身南科 參訪台積電三奈米廠與張忠謀同框可期
黃仁勳表示，此次回來鼓勵台積電的朋友，參訪台積電三奈米廠，將在台南待5個小時，隨後趕往台北，今天將參與台積電運動會。台積電運動會今在新竹縣立體育場登場，僅開放受邀媒體與內部員工參加，因台積電創辦人張忠謀及夫人張淑芬確定出席，黃仁勳在與台積電敲定先進製程訂單...CTWANT ・ 15 小時前
黃仁勳抵達台南快閃5小時 直奔南科台積電18廠
（中央社記者吳家豪台北7日電）輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳下午搭乘專機抵達台南，短暫接受媒體採訪後將前往南科台積電18廠，視察先進製程3奈米產線，預計快閃停留台南5小時，隨後趕赴台北；他親口證實明天將出席台積電運動會，預計在台灣停留時間一天半。中央社 ・ 1 天前
沒時間看盤怎麼投資？富邦投信董座分享「定海神針」指數：適合做核心配置
在AI熱潮的推進下，全球各國股市都創下歷史新高，目前輝達股價已達200元，市值達到4.886兆美元，瀕臨5兆美元大關。對此，富邦投信董事長黃昭棠在網路節目《老謝開講》中表示，指數的指標可作為投資人重要觀察方向，若投資人沒時間做功課，又參與市場，便可考慮跟著大盤一起成長的指數標的，或透過定期定額方式長期平均成本。黃昭棠指出，AI熱潮點燃人類的第4次「工業革命」......風傳媒 ・ 11 小時前
台積電運動會》魏哲家加碼特別獎金 7.5萬員工普發2.5萬
護國神山台積電今（8）日舉行運動會，輝達執行長黃仁勳特別專程來台參加，台積電董事長魏哲家信心十足向員工宣告，台積電不只今年營收與獲利創新高，「每一年都會創新高」，他特別感謝同仁努力及家屬的支持，並豪氣宣布今年仍要發給基層員工一個小禮物，也就是特別獎金加碼到2.5萬元，涵蓋國內外員工，引發全場歡呼尖叫自由時報 ・ 10 小時前
嘉市舊興中派出所變身 西門交誼創新所啟用
嘉義市政府推動舊城區再生計畫，將位於古諸羅城西門區、坐落於光華路、興中街及中正路三條路交會處的舊興中派出所，轉型為「西門交誼創新所」，導入青年創業進駐機制與數位游牧工作模式，為舊城區引入青年與創意能量，帶動產業提升。西門交誼創新所昨天啟用，市長黃敏惠說，市府團隊透過設計、美學與生活的融合，以十大旗艦自由時報 ・ 12 小時前
高雄綠營初選最新民調！港都選戰白熱化「賴邱對決」態勢明朗
民進黨會由誰出線與國民黨柯志恩「對決港都」？！放言 Fount Media ・ 1 天前
張忠謀缺席台積電運動會 魏哲家：身體不適
（中央社記者張建中、江明晏新竹2025年11月8日電）台積電(2330)今天在新竹縣立體育場舉辦運動會，董事長暨總裁魏哲家說，今天有一點小遺憾，「大家長、創辦人張忠謀身體有一點不舒服，沒辦法一起來參加運動會」。魏哲家表示，張忠謀相當關心台積電員工，但張忠謀跟夫人張淑芬沒辦法來參加運動會。魏哲家帶領員工，高喊「創辦人我愛你」、「Sophie（張淑芬英文名）我愛妳」。張忠謀2018年6月自台積電退休，2019年出席台積電運動會，2020年起，台積電因疫情連續3年停辦運動會，2023年、2024年恢復辦理運動會後，張忠謀也都應邀出席，並發表談話。今年外界原預料可以看到輝達執行長黃仁勳、張忠謀、魏哲家同台，但現場座位安排黃仁勳坐在魏哲家旁，並未預留張忠謀和張淑芬座位，引起媒體關注，魏哲家稍後證實張忠謀身體有一點不舒服，因此沒辦法參與。中央社財經 ・ 10 小時前
《半導體》台積電運動會 魏哲家：營運將年年創新高
【時報記者林資傑／新竹報導】晶圓代工龍頭台積電(2330)今（8）日於新竹縣體育場舉辦運動會，董事長暨總裁魏哲家表示，台積電不只今年營收及獲利再創新紀錄，且以後每年都會創新高，對此感謝同仁的努力及家屬的支持，並宣布特別獎金自2萬增加至2.5萬，且全球各地同仁均享有相同待遇。 魏哲家首先表示，前次運動會說自己等了26年才站上這個位置，今年第27年第二次站在這「一回生二回熟」，以後會表現得更好一點。雖然天氣很棒，但大家長、創辦人張忠謀因身體不適無法一起參加，有一點小遺憾，不過他相信同仁呼喊的口號能幫助他早日康復。 魏哲家隨後介紹出席運動會的「特別來賓」輝達（NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁勳，笑稱去年自己尊稱他「三兆男」，今年他已經身價大增、得叫「五兆男」。在黃仁勳致詞結束後，打趣表示很怕黃仁勳一直講下去，「今天就變成是他的節目了」。 魏哲家表示，邀請像黃仁勳這樣世界有名人物參加運動會，讓同仁們高興當然是目的之一，但更要利用這個機會報告，台積電今年營收及獲利又創了新紀錄，這都是同仁努力的結果，且不只是今年，「以後每一年我們都會創新高」。 魏哲家表示，要藉由運動會來感謝台積電各位同仁的努力，時報資訊 ・ 11 小時前
桃氣女孩跨界棒球場！朴星垠、金佳垠「雙垠組合」成焦點
桃氣女孩跨界棒球場！朴星垠、金佳垠「雙垠組合」成焦點EBC東森新聞 ・ 10 小時前
《大陸金融》人民幣中間價 創近13個月新高
【時報-台北電】人民幣兌美元中間價7日報7.0836元，較上個交易日升29個基本點，連兩升，創2024年10月15日以來近13個月新高。人民幣兌美元在岸價（CNY）7日高開24個基本點，報7.1195元。 綜合港媒報導，市場人士指出，市場重新關注美國就業狀況對美國聯準會（Fed）降息路徑的影響，政府持續停擺對美國經濟的影響逐漸顯現，美元回吐部分之前漲幅，對人民幣而言，短期貶值壓力小幅緩解。 人行7日於公開市場展開人民幣（下同）1,417億元7天期逆回購操作，操作利率維持1.4％。7日有3,551億元逆回購到期，即人行今淨回籠2,134億元。（新聞來源：工商即時 蘇崇愷）時報資訊 ・ 1 天前
頭份國中歡慶65歲 學子展現活力與創意
苗栗縣立頭份國中昨（七）日舉辦一一四學年度校慶運動會，各項競技皆展現朝氣、活力及高度的運動精神，在歡樂、熱情的氣氛中，慶祝該校六十五周年生日。頭份國中慶祝六十五周年校慶運動會在七年級生創意進場、精彩的社團舞蹈表演及緊接著的會旗進場中，揭開序幕。今年的校慶運動會以「從心出發，幸福頭中」為主題，展現學校堅持教育初心、落實全人發展的信念。副縣長邱俐俐、立委邱鎮軍秘書、縣議員蕭詠萱、陳光軒、徐功凡服務處秘書長、曾玟學秘書、陳永賢夫人、頭份市長羅雪珠、校長徐仁斌、家長會長吳彥達、副會長等人皆到場致意，並為各年級學生打氣加油。副縣長邱俐俐指出，頭份國中積極推動AI與STEAM教育，引導學生在真實情境中思考與解決問題，培養創新能力，學生以作品「甜蜜大冒險」在全國跨域VR創作賽榮獲國中組 ...台灣新生報 ・ 1 天前